در نشست شورای اندیشه‌ورزی «حجاب و عفاف» صاحب‌نظران فرهنگی، حقوقی و دانشگاهی با تأکید بر ضرورت تبیین علمی، اجتماعی و رسانه‌ای موضوع حجاب، بر نقش‌آفرینی خانواده، آموزش و رسانه در این عرصه تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - در این نشست حجت‌الاسلام شهریاری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با بیان اینکه حجاب از ضروریات دین و دارای شاخص‌های شرعی، اجتماعی و فرهنگی است، گفت: ورزش، هنر و علم هیچ‌کدام مانع رعایت حجاب نیستند و الگو‌های ملی موفق در این عرصه‌ها وجود دارد که می‌توان از طریق رسانه به معرفی آنها پرداخت.

وی افزود: دعوت از صاحب‌نظران حقوقی برای تبیین ابعاد قانونی حجاب ضروری است؛ زیرا رعایت حجاب یک قانون مصوب است. همچنین آموزش‌های حضوری و غیرحضوری می‌تواند زیست عفیفانه را برای مردم روشن کند. 

 دکتر آخوندی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه بیرجند حجاب را یکی از مسائل مهم اجتماعی روز توصیف کرد و گفت: فواید فردی و اجتماعی حجاب باید برای مردم بازگو شود. رسانه نقش مهمی در ارتقای سواد فرهنگی جامعه دارد.

وی حجاب را ضرورتی تاریخی، تمدنی و دینی دانست و افزود: با توجه به تغییر گروه‌های مرجع نسل جوان، لازم است الگو‌های جدید بازتعریف شود و خانواده در این مسیر نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

 حسین‌پور دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: بی‌حجابی محصول طراحی دقیق دشمن آن‌هم با تمرکز بر خانواده و دختران نوجوان است.

وی افزود: مواجهه ما باید در این موضوع هوشمندانه، فرهنگی و اقناعی باشد.

خانم زنگویی کارشناس مسایل حوزه زنان گفت : حجاب پایه تمدن‌سازی اسلامی است و باید الزامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن دیده شود. عدالت اجتماعی باید بدون ملاحظه و با مطالبه‌گری در رسانه پیگیری شود.

آینه‌دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با اشاره به تغییر صحنه نبرد فرهنگی گفت: افراط و تفریط‌های گذشته جامعه را آسیب‌پذیر کرده است. امروز باید برای مردم دقیقاً روشن کرد که نقشه دشمن در حوزه حجاب چیست. مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی باید وارد عرصه تبیین شوند و رسانه نیز این جریان را تقویت کند.

 مطلبی‌پور کارشناس رسانه با اشاره به مسئولیت سنگین نخبگان گفت: باید ارتباط میان حیا، حجاب و عفاف برای مردم تبیین شود.

وی افزود: پژوهش‌های جهانی درباره آثار بی‌حجابی بسیار است و ارائه آنها می‌تواند به اقناع عمومی کمک کند.

برچسب ها: حجاب و عفاف ، زنان ، رسانه
