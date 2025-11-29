یک متخصص تغذیه می‌گوید: بهترین بمب تقویت سیستم ایمنی، مصرف میوه و سبزیجات تازه است، نه قفسه مکمل‌های رنگارنگ داروخانه‌ها.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که بسیاری از داروخانه‌ها تبلیغ فروش مکمل‌های جلوگیری کننده از بیماری های فصل سرما را می‌کنند، متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد افراد قبل از استفاده از هر نوع مکمل غذایی با پزشک مشورت کنند.
 
متخصص عفونی افشین منیری می‌گوید: بسیاری از افراد بر این باورند که خوردن مکمل ویتامین سی و روی باعث افزایش سیستم ایمنی بدن می‌شود در حالی که این باور غلطی است.
 
 
به گفته منیری پژوهش‌های زیادی نیز وجود دارند که اثربخشی مکمل ها را رد می‌کنند و معروف بودن آنها به معنای اثربخشی یا ایمن بودن نیست.ویتامین‌هایی مانند C، D، A و مواد معدنی مانند روی (زینک) از جمله ترکیباتی هستند که در حفظ سلامت ایمنی بدن نقش دارند.
 
متخصص تغذیه مرجان مهدوی روشن می‌گوید: «افزایش مصرف میوه‌ها و سبزی جات در برنامه غذایی روزانه بسیار مفید است، زیرا غنی از آنتی اکسیدان ها هستند و موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود.»به گفته این متخصص تغذیه ویتامین‌ها مانند ویتامین سی، دی، زینک و گروه بی می‌توانند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کنند، اما تجویز این مکمل ها زمانی است که بدن دچار کمبود باشد و حتما مصرف مکمل ها باید با نظر پزشک متخصص باشد و مصرف خودسرانه ممنوع است.متخصصان می گویند بهترین روش برای تقویت سیستم ایمنی، پیروی از یک رژیم غذایی متعادل و سالم، خواب کافی، ورزش منظم و در صورت لزوم مصرف مکمل زیر نظر پزشک است.
 
