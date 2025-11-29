متخصص تغذیه مرجان مهدوی روشن می‌گوید: «افزایش مصرف میوه‌ها و سبزی جات در برنامه غذایی روزانه بسیار مفید است، زیرا غنی از آنتی اکسیدان ها هستند و موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود.»

به گفته این متخصص تغذیه ویتامین‌ها مانند ویتامین سی، دی، زینک و گروه بی می‌توانند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کنند، اما تجویز این مکمل ها زمانی است که بدن دچار کمبود باشد و حتما مصرف مکمل ها باید با نظر پزشک متخصص باشد و مصرف خودسرانه ممنوع است.

متخصصان می گویند بهترین روش برای تقویت سیستم ایمنی، پیروی از یک رژیم غذایی متعادل و سالم، خواب کافی، ورزش منظم و در صورت لزوم مصرف مکمل زیر نظر پزشک است.