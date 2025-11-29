باشگاه خبرنگاران جوان - نشست کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی پیش از ظهر امروز، شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور رئیس دفتر رئیسجمهور، وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما و تعدادی از مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این جلسه وزیر کشور گزارشی از عملکرد این کارگروه که پیرو مصوبه ۳۰ فروردین امسال هیئت دولت تشکیل شده است، ارائه کرد. بر اساس این گزارش، بهبود چشمگیر سطح ذخایر منابع گاز و گازوئیل نیروگاهها برای ایام سرد سال و نیز کاهش مصرف انرژی و نیرو در بخشهای مختلف از جمله دستاوردهای فعالیت این کارگروه است.
رئیسجمهور نیز در این جلسه، توصیه اکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای صرفهجویی در مصرف انرژی و نیرو را پشتوانهای ارزشمند برای تلاشهای دولت و دستگاههای دیگر در مسیر مدیریت بهینه مصرف عنوان کرد و اظهار داشت: باید بهجای راهکارهای تکراری هر ساله که باعث آسیب به بخشهای مختلف، بهویژه تولید میشود، مصرف را با راهکارهای خلاقانه و نوین مدیریت کرد.
پزشکیان با برشمردن برخی مصادیق این راهکارها، با اشاره به وزن سوخت مصرفی خودروها در ایجاد آلودگی هوا در گزارشهای مراجع مختلف، بر اهمیت تغییر جدی سوخت خودروهای درونشهری اعم از عمومی و خصوصی تأکید کرد و افزود: در این زمینه راهکارهایی وجود دارد که بهزودی ارائه خواهند شد.
رئیسجمهور از بخشهای مرتبط کارگروه، بهخصوص وزیر صمت خواست که علاوه بر مراقبت برای به حداقل رساندن قطع گاز و برق واحدهای تولیدی و صنعتی، این روند بر اساس اهمیت کالاهای تولیدی، صرفه اقتصادی و موارد مشابه، هوشمند و مدیریتشده اعمال شود و در ضمن با تشکلهای مرتبط و نیز مدیران واحدها برای اعمال مدیریت صحیح و سختگیرانهتر مصرف مذاکره صورت گیرد.
پزشکیان با بیان اینکه «بهطور جدی واحدهای تولیدی و صنعتی را به ارتقای بهرهوری تشویق کنید»، تصریح کرد: با محوریت سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، مصرف را در بخشهای مختلف تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی، خدمات و ... برای مدیریت بهینه مصرف و ارتقای بهرهوری سامان دهید.
رئیسجمهور همچنین بر ایجاد تسهیلات و مشوقهای مؤثر برای نصب پنلهای خورشیدی از سوی مردم تأکید کرد و گفت: با ساخت برنامههای مؤثر تبلیغی، تأثیرات افزایش واحدهای تولید برق خورشیدی را بر سلامت محیط زیست، تولید برق پایدار و دیگر فواید برای مردم تشریح کنید و مردم را ترغیب به نصب پنلهای مخصوص منازل مسکونی کنید. همچنین دستاوردهای کلی حاصلشده از تغییر مسیر در حال ایجاد در تأمین برق کشور، از نیروگاههای گرمایشی و آبی به نیروگاههای خورشیدی را با زبان خود مردم تشریح کنید.
در این جلسه، در راستای مدیریت بهینه مصرف، ۱۵ تصمیم به تصویب رسید.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت