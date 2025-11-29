باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  مقامات روز شنبه اعلام کردند که پس از رانش زمین و سیل ناشی از طوفان دیتوا در سریلانکا حداقل ۱۵۳ نفر کشته شده‌اند، ۱۹۱ نفر دیگر مفقود و بیش از نیم میلیون نفر در سراسر کشور تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

مرکز مدیریت بحران اعلام کرد که بیش از ۷۸۰۰۰ نفر به نزدیک به ۸۰۰ مرکز امدادی که عمدتاً در مدارس ایجاد شده‌اند، منتقل شده‌اند.

هزاران پلیس، پرسنل نیروی دریایی و نیرو‌های ارتش در حال توزیع غذا، پاکسازی جاده‌ها و انتقال خانواده‌های گرفتار به مناطق امن هستند.

مقامات گفتند که سیل در مالوانا و دیگر مناطق کم‌ارتفاع نزدیک کلمبو، اکثر خانه‌ها را زیر آب و بدون برق گذاشته است.

مقامات هواشناسی پیش‌بینی کرده‌اند که بارندگی‌ها در آخر هفته ادامه خواهد داشت و نگرانی‌ها از سیل بیشتر در مناطقی که از قبل زیر آب بوده‌اند را افزایش داده است.

برخی از ساکنان تصمیم گرفتند در طبقات بالای خانه‌های نیمه‌غرق شده بمانند و از وسایل خود محافظت کنند. کسب و کار‌های محلی از جمله داروخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها و پارچه‌فروشی‌ها دچار آبگرفتگی شده‌اند و نگرانی‌ها در مورد خسارات مالی افزایش یافته است، زیرا صاحبان مغازه‌ها نگران بهبود بلندمدت هستند.

در مسجد دالوگالا تاکیا، داوطلبان بسته‌های برنج با مرغ را برای قربانیان سیل آماده کردند و هدفشان افزایش ظرفیت تا روز یکشنبه است.

ریشام احمد، یکی از برگزارکنندگان این مراسم گفت: «ما درخواست‌های بیشتری برای غذا دریافت می‌کنیم، زیرا افرادی که روزانه کار می‌کنند نمی‌توانند کار پیدا کنند و پس‌اندازشان رو به اتمام است. آنها نگران این هستند که چگونه زندگی خود را دوباره سر و سامان دهند.»

منبع: رویترز

برچسب ها: سیل در سریلانکا ، حوادث طبیعی
خبرهای مرتبط
سیل جنوب تایلند ۱۶۲ کشته برجای گذاشت
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۳۰۰ نفر گذشت
سیل ویرانگر اندونزی بیش از ۱۷۰ قربانی گرفت + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲۰ سال توطئه، ۱۲ روز رسوایی
تنش پشت در‌های بسته
خانواده مهاجم به گارد ملی در واشنگتن از بیماری وی خبر دادند
سخت اما دست‌یافتنی
سیل جنوب تایلند ۱۶۲ کشته برجای گذاشت
پیروزی نمادین نوجوانان افغانستان در برابر نپال در آسیا
ایران به دنبال صلح بین افغانستان و پاکستان
توقف صدور ویزای آمریکا برای تمامی دارندگان گذرنامه افغانستانی
درخواست گوترش درباره تضمین حقوق فلسطینی‌ها و اجرای راه حل دودولتی
شب شعر و موسیقی پنجشیر در تهران + فیلم
آخرین اخبار
شمار کشته‌ها در سریلانکا در پی طوفان دیتوا به ۱۵۳ نفر رسید
پهپاد‌های دریایی عملیات در پایانه اصلی نفت روسیه را متوقف کردند
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۳۰۰ نفر گذشت
هیئت اوکراین برای ادامه مذاکرات صلح راهی آمریکا شد
روسیه به پیشروی در شرق اوکراین ادامه می‌دهد
دستکم دو کشته و سه زخمی در ناآرامی‌ها در نزدیکی اربیل عراق
ترامپ حریم هوایی ونزوئلا را بسته اعلام کرد
حزب‌الله از پاپ لئو خواست تا در سفر به لبنان تجاوز اسرائیل را محکوم کند
توسک: ناتو برای مقابله با روسیه ایجاد شد
سیل جنوب تایلند ۱۶۲ کشته برجای گذاشت
سوریه: طبق اصول بین‌المللی به حملات اسرائیل پاسخ خواهیم داد
تنش پشت در‌های بسته
مولداوی در پی ورود غیرقانونی پهپاد‌ها حریم هوایی خود را موقتاً بست
خانواده مهاجم به گارد ملی در واشنگتن از بیماری وی خبر دادند
آلمان ادعای وال‌استریت ژورنال درباره «نقشه جنگ با روسیه» را رد کرد
حماس در روز جهانی همبستگی با فلسطین خواستار تشدید تحرکات جهانی علیه اشغالگران شد
سقوط پهپاد موجب آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت جنوب روسیه شد
هگست: گزارش حمله به قایق در کارائیب، ساختگی و تحریک‌آمیز است
هشدار طالبان؛ به هرگونه تجاوز به افغانستان پاسخ می‌دهیم
فراخوان گسترده ایرباس برای تعمیر ۶۰۰۰ هواپیمای A۳۲۰
توقف صدور ویزای آمریکا برای تمامی دارندگان گذرنامه افغانستانی
شب شعر و موسیقی پنجشیر در تهران + فیلم
ادعای نیویورک تایمز: تماس محرمانه ترامپ و مادورو
انفجار در نفتکش روسی در دریای سیاه؛ عملیات نجات برای ۲۵ خدمه آغاز شد
تجلیل از شهید و شهادت در بیست و چهارمین سالگرد شهید مسرور + فیلم
سخت اما دست‌یافتنی
پیروزی نمادین نوجوانان افغانستان در برابر نپال در آسیا
ایران به دنبال صلح بین افغانستان و پاکستان
درخواست گوترش درباره تضمین حقوق فلسطینی‌ها و اجرای راه حل دودولتی
توقف موقت پروازها در فرودگاه فیلادلفیا به دلیل تهدید به بمب‌گذاری