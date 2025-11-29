باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات روز شنبه اعلام کردند که پس از رانش زمین و سیل ناشی از طوفان دیتوا در سریلانکا حداقل ۱۵۳ نفر کشته شده‌اند، ۱۹۱ نفر دیگر مفقود و بیش از نیم میلیون نفر در سراسر کشور تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

مرکز مدیریت بحران اعلام کرد که بیش از ۷۸۰۰۰ نفر به نزدیک به ۸۰۰ مرکز امدادی که عمدتاً در مدارس ایجاد شده‌اند، منتقل شده‌اند.

هزاران پلیس، پرسنل نیروی دریایی و نیرو‌های ارتش در حال توزیع غذا، پاکسازی جاده‌ها و انتقال خانواده‌های گرفتار به مناطق امن هستند.

مقامات گفتند که سیل در مالوانا و دیگر مناطق کم‌ارتفاع نزدیک کلمبو، اکثر خانه‌ها را زیر آب و بدون برق گذاشته است.

مقامات هواشناسی پیش‌بینی کرده‌اند که بارندگی‌ها در آخر هفته ادامه خواهد داشت و نگرانی‌ها از سیل بیشتر در مناطقی که از قبل زیر آب بوده‌اند را افزایش داده است.

برخی از ساکنان تصمیم گرفتند در طبقات بالای خانه‌های نیمه‌غرق شده بمانند و از وسایل خود محافظت کنند. کسب و کار‌های محلی از جمله داروخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها و پارچه‌فروشی‌ها دچار آبگرفتگی شده‌اند و نگرانی‌ها در مورد خسارات مالی افزایش یافته است، زیرا صاحبان مغازه‌ها نگران بهبود بلندمدت هستند.

در مسجد دالوگالا تاکیا، داوطلبان بسته‌های برنج با مرغ را برای قربانیان سیل آماده کردند و هدفشان افزایش ظرفیت تا روز یکشنبه است.

ریشام احمد، یکی از برگزارکنندگان این مراسم گفت: «ما درخواست‌های بیشتری برای غذا دریافت می‌کنیم، زیرا افرادی که روزانه کار می‌کنند نمی‌توانند کار پیدا کنند و پس‌اندازشان رو به اتمام است. آنها نگران این هستند که چگونه زندگی خود را دوباره سر و سامان دهند.»

منبع: رویترز