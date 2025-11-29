مدیرکل امنیتی و انتظامی استاندرای کردستان از کشف مهمات و سلاح جنگی در ارتفاعات صعب‌العبور بانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضایی، مدیرکل امینتی و انتظامی استانداری کردستان، اعلام کرد: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات، یک باند حرفه‌ای که قصد داشت حجم قابل توجهی از تسلیحات جنگی را از طریق مرز‌های غربی، وارد کشور کند در نوار مرزی بانه حین ورود غیرقانونی به کشور مورد ضربه قرار گرفت.

وی افزود: قاچاقچیان پس از درگیری با نیرو‌های عمل‌کننده، محموله‌های خود را رها کرده و با استفاده از تاریکی هوا و عوارض طبیعی منطقه متواری شدند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استان کردستان گفت: در بازرسی از محل درگیری، میان بار‌ها و محموله‌های به جا مانده از قاچاقچیان، تعداد قابل توجهی مهمات جنگی کشف و ضبط شد.

وی اذعان کرد: حجم و نوع سلاح‌ها و مهمات کشف شده نشان‌دهنده اهداف دشمن برای ناامن‌سازی فضای داخلی کشور بود؛ توطئه‌ای که با هوشیاری حافظان نظم و امنیت خنثی شد.

رضایی در پایان گفت: اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متواریان و قاچاقچیان در این پرونده در دستور کار نیرو‌های نظامی و انتظامی استان است.

منبع: تسنیم 

