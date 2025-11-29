باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بزهای کوهی در لرستان بیشتر از گیاهان بومی مناطق مرتفع، به‌ویژه جوانه‌ها و برگ‌های درختچه‌ها و درختان جنگلی بهره می‌برند. از مهم‌ترین گیاهانی که در رژیم غذایی آنها نقش دارد می‌توان به بادام کوهی، برگ درختان بنه (پسته وحشی)، بلوط و سایر گیاهان کوهستانی اشاره کرد.

زیستگاه اصلی کل و بز‌ها معمولاً نواحی مرتفع و صخره‌ای است که امنیت و دید مناسب‌تری برای آنها فراهم می‌کند. با این حال، در برخی فصول یا در شرایط کمبود غذا، این گونه‌ها ممکن است برای دسترسی به منابع غذایی تازه، به ارتفاعات پایین‌تر و نواحی کوهپایه‌ای نیز حرکت کنند. حضور آنها در کنار رویشگاه‌های بلوط، علاوه بر بهره‌مندی از برگ‌ها و جوانه‌ها، نقش مهمی در پویایی و چرخه طبیعی اکوسیستم‌های کوهستانی نیز دارد.

استان لرستان با داشتن زیستگاه‌های غنی و متنوع، یکی از مهم‌ترین مناطق حفاظت شده کشور در زمینه تنوع زیستی و حضور گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش به شمار می‌رود.