باشگاه خبرنگاران جوان- مدیر حج و زیارت استان کرمان، از آغاز ثبت‌نام و اعزام کاروان‌های زیارتی عمره مفرده در ایام پربرکت ماه‌های رجب تا نیمه شعبان برای زائران این استان خبر داد.

ایرانمنش با اعلام این مطلب اظهار داشت: با تخصیص ۱۰ کاروان جدید به استان، امکان اعزام مشتاقان به سرزمین وحی در دیماه و نیمه اول بهمن، همزمان با ایام ماه‌رجب و شعبان، فراهم شده است.



ایرانمنش در خصوص نحوه ثبت‌نام افزود: با توجه به مصادف شدن با ماه‌های رجب و شعبان و کثرت متقاضیان تشرف، افرادی که اسناد ثبت‌نامی بانک‌های ملی و ملت دارند و *اولویت آنان ۱ تا ۵۰۰* است، می‌توانند از ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه، ۹ آذرماه به سامانه my.haj.ir مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کاروان اقدام نمایند. در صورت عدم تکمیل ظرفیت اولویت‌های بعدی فراخوان خواهند شد .



ثبت نام بصورت انتخاب اتاق دو نفره و سه نفره خواهد بود و زایرین قبل از انتخاب کاروان در انتخاب ظرفیت اتاق تصمیم گیری نمایند.

نکته مهم: *افرادی که اتاق سه تخته انتخاب نمایند*، اتاق آنها بصورت اتاق سه نفره مخصوص خانم‌ها و آقایان بصورت مجزا و یا سه نفره خانوادگی خواهد بود.

مدیر حج و زیارت استان کرمان تصریح کرد: ثبت‌نام به صورت کاملاً اینترنتی و در دسترس عموم است و متقاضیان محترم می‌توانند از طریق رایانه یا گوشی هوشمند شخصی به راحتی از منزل یا محل کار، نام‌نویسی خود را انجام دهند. به محض تکمیل ظرفیت، سیستم ثبت‌نام به طور خودکار بسته خواهد شد.

ایرانمنش در پایان تأکید کرد: تنها روش رسمی و معتبر برای ثبت‌نام، مراجعه به سامانه my.haj.ir می‌باشد و از مردم فهیم استان درخواست می‌کنم برای بهره‌مندی از فیض این سفر معنوی، در زمان مقرر اقدام لازم را به عمل آورند.

منبع: حج و زیارت