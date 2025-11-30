یکی از دستورکارهای امروز مجلس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوچهل‌وششمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۹ آذر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی 

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

موارد زیر نیز در دستور روز جاری قرار دارد:
۱- تقاضای دوفوریت در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
۲- تقاضای دوفوریت در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

در نطق پیش از دستور مطرح شد؛
ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون کشاورزی برای ارائه گزارشی درباره میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک
بخشی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
اگر مشکل تورم حل شود نیازی به دستکاری قیمت بنزین نیست
سخنگوی كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
لایحه‌ای درخصوص افزایش قیمت بنزین به مجلس ارائه نشده است
رستمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
هویت فیلترشکن‌فروش‌ها باید مشخص شود/ کمیسیون صنایع به ماجرای خط‌های سفید ورود می‌کند
