رئیس‌جمهور تاکید کرد: توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند و با کاهش سفر با خودرو، مصرف سوخت را پایین می‌آورد. این اقدام مکمل سیاست‌های دولت برای مدیریت مصرف بنزین و کاهش آلودگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «توسعه ارتباط ریلی حومه تهران خدمات به چند میلیون نفر را بهتر می‌کند و با کاهش سفر با خودرو، مصرف سوخت را پایین می‌آورد. این اقدام مکمل سیاست‌های دولت برای مدیریت مصرف بنزین و کاهش آلودگی است.

پیگیری بازدید میدانی ماه گذشته از راه‌آهن تهران و دستورات یکم آذر در وزارت راه برای نهایی‌سازی ساختار سازمانی و تأمین اعتبار تعمیر قطار‌های حومه‌ای همچنان ادامه دارد. امروز هم در استانداری تهران برای رفع موانع و تسریع توسعه شبکه ریلی استان تصمیم‌های تکمیلی گرفتیم.»

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

