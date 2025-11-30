باشگاه خبرنگاران جوان - بامداد امروز یکی از گستردهترین عملیاتهای مقابله با قاچاق سوخت در جنوب استان کرمان با تمرکز بر پاکسازی کامل روستای میثمآباد از محلهای دپوی غیرقانونی آغاز شد؛ عملیاتی که با حضور گسترده نیروهای امنیتی، انتظامی و سپاه و بر پایه چند روز فعالیت دقیق اطلاعاتی برنامهریزی شده بود.
بامداد امروز، ساعت ۴ صبح، روستای میثمآباد از توابع شهرستان عنبرآباد شاهد اجرای یکی از بزرگترین عملیاتهای مقابله با قاچاق سوخت در جنوب استان کرمان بود. این عملیات گسترده پس از روزها رصد اطلاعاتی و بررسیهای میدانی دقیق، با هدف پاکسازی کامل منطقه از فعالیتهای سازمانیافته قاچاق سوخت آغاز شد.
در این اقدام کمسابقه، معاون امنیتی استاندار کرمان، جانشین سپاه ثارالله استان، فرماندار عنبرآباد، اعضای شورای تأمین شهرستان و مجموعهای از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و سپاه حضور داشتند. به گفته منابع مطلع، از لحظه آغاز عملیات، کل منطقه تحت کنترل کامل نیروها قرار گرفته و تمامی مبادی ورودی و خروجی بهصورت کامل بسته شده است.
شناسایی و تخریب مراکز دپوی سوخت
بر اساس گزارش اولیه، تیمهای عملیاتی موفق شدند تمامی نقاط مرتبط با نگهداری و انتقال غیرقانونی سوخت را شناسایی کنند. این نقاط شامل بشکهها و مخازن بزرگ نگهداری سوخت، مخازن زیرزمینی، انبارهای پنهان و تجهیزات انتقال غیرقانونی بود که عملیات جمعآوری، توقیف و تخریب این تجهیزات از ساعات اولیه صبح آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
به گفته مسئولان امنیتی حاضر در میدان، این عملیات بخشی از طرح گستردهتری است که با هدف قطع حلقههای اصلی قاچاق سوخت در جنوب استان طراحی شده است و برخورد قاطع با این مراکز، به منزله ضربهای جدی به شبکههای فعال در منطقه محسوب میشود و تا پاکسازی کامل روستا هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت.
مسئولان امنیتی اعلام کردهاند که جزئیات بیشتر درباره میزان سوخت کشفشده، تعداد مخازن تخریبشده، تجهیزات ضبطشده و وضعیت بازداشتهای احتمالی پس از جمعبندی نهایی، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
