باشگاه خبرنگاران جوان - پویا طالب‌نیا صبح امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس گواهی‌نامه صادره از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این رویداد در راستای تحقق راهبرد ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد‌ها در تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۴ با شماره ۱۰۴۱۹۱۱۰۹ در سطح محلی و در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه رویداد جشنواره گلاب گیری بانه هر ساله در بازه زمانی دهم خردادماه برگزار می‌شود، افزود: با ثبت این رویداد، شمار رویداد‌های گردشگری ثبت‌شده استان کردستان به ۱۰ مورد رسید.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کردستان گفت: ثبت جشنواره گلاب‌گیری بانه گامی موثر در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی و گردشگری کردستان و توسعه گردشگری مبتنی بر فرهنگ بومی به‌شمار می‌رود.

طالب‌نیا یادآور شد: مراسم عروسی پیرشالیار، مراسم کومسا، جشن بزرگ نوروز سنندج، نوروز تنگیسر، نوروز زمستانه و جشنواره توت‌فرنگی سنندج در روستای شیان، مراسم هزاردف پالنگان، جشنواره هه‌لپه‌رکی بانه، جشنواره انگور حسن‌آباد یاسوکند بیجار و جشنواره گلاب‌گیری بانه ۱۰ رویداد گردشگری استان می‌باشد که در تقویم رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

منبع: تسنیم