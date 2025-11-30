باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خوراکی مفید برای مقابله با آلودگی هوا + فیلم

بخشی از صحبت‌های متخصص تغذیه در خصوص تغذیه مناسب برای مقابله با اثرات آلودگی هوا را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - لادن گیاهی، متخصص تغذیه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی شبکه دو سیما در خصوص میوه ها و مواد غذایی که برای جلوگیری از ضرر آلودگی هوا برای بدن مفید است را معرفی کرد.

 

