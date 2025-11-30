سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران، امروز با اعلام جزئیات گزارش ترافیکی آبان ماه ۱۴۰۴، از افزایش ۷ درصدی میانگین ترافیک شهر نسبت به ماه مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر اختیاری سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران، گفت: بررسی دقیق داده‌های ترافیکی آبان ماه بیانگر این است که ازدحام ترافیک در ساعات اوج صبحگاهی این ماه نسبت به ماه مهر کاهش داشته است. اما در ساعات اوج عصر گاهی ماه آبان افزایش ۷ درصدی ازدحام ترافیک را نسبت به مهرماه شاهد بوده‌ایم.

اختیاری افزود: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در آبان ماه، صبح دوشنبه و عصر چهارشنبه به عنوان پر ازدحام‌ترین زمان‌های تردد در طول هفته شناخته شده‌اند، که این الگو نسبت به مهر ماه که اوج ترافیک صبحگاهی در یکشنبه‌ها بود، تغییر کرده است.

وی همچنین اشاره کرد: بیشترین میانگین روزانه شاخص ازدحام ترافیک در آبان ماه ۱۴۰۴، در روز چهارشنبه ۱۴ آبان به ثبت رسیده است. از نظر پراکندگی جغرافیایی، مناطق ۱۰، ۳ و ۱۴ شهرداری بیشترین میزان شاخص ترافیک روزانه را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده لزوم توجه ویژه به این مناطق است.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران در پایان، ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، بر اهمیت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و برنامه‌ریزی قبلی برای کاهش بار ترافیکی شهر تأکید کردند.

افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان

ترافیک آبان نسبت به مهر ماه

منبع: شرکت کنترل ترافیک تهران

برچسب ها: کنترل ترافیک شهر ، ترافیک تهران
۱۲:۵۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
مثل اینکه مردم هنوز قضیه رو جدی نگرفتن
