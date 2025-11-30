باشگاه خبرنگاران جوان - نظرسنجی جدید پیو نشان میدهد اکثریت مردم آمریکا نگران لحن تند سیاستمداران و پیامدهای خشونتآمیز آن هستند؛ ۷۸ درصد شهروندان معتقدند مقامات منتخب باید از واژگان تحریکآمیز پرهیز کنند و این نگرانی به ویژه در میان جمهوریخواهان افزایش چشمگیری یافته است.
دادهها نشان میدهد ۷۵ درصد حامیان حزب جمهوریخواه اکنون بر این باورند که سخنان تند میتواند به خشونت منجر شود، در حالی که این رقم در اوایل سال ۲۰۲۴ تنها ۵۶ درصد بود، یعنی جهشی ۱۹ درصدی در کمتر از یک سال. با وجود این اجماع، تنها ۲۰ درصد آمریکاییها معتقدند سیاستمداران باید بدون محدودیت و دغدغه سخن بگویند.
