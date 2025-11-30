باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهایی که تلویزیون با تولید سریالهای متنوع در ژانرهای گوناگون به دنبال جلب نظر بیشتر مخاطبان خود است، سریال «دشتستان» به کارگردانی امیر بشیری روی آنتن شبکه یک قرار دارد. این سریال زندگی چند جوان دانشجو و اتفاقاتی را که برای آنها در خوابگاه رخ میدهد به تصویر میکشد. افشین سنگچاپ، بازیگر شناختهشده و باسابقه سینما و تلویزیون از انگیزههای حضورش در سریال «دشتستان» و تفاوت آن با آثار پیشین سخن گفت. سنگچاپ در این مصاحبه تأکید میکند که برای او اهمیت نقش نه در کوتاهی یا بلندی آن، بلکه در کیفیت اجرا و تأثیرگذاری بر مخاطب است.
افشین سنگچاپ اظهار کرد: سریال «دشتستان» سه بازیگر محوری دارد و بقیه بازیگران دارای نقشهای کوتاه هستند و من نیز یکی از نقشهای کوتاه این سریال را بر عهده دارم.
بازیگر سریال «دشتستان» عنوان کرد: برخی از دوستان از عوامل تولید این سریال بودند و همکاری با آنها برایم لذتبخش بود. اصولاً به دوستانم نمیتوانم نه بگویم و برای همین کوتاهی یا بلندی نقش برایم اهمیتی نداشت.
وی با بیان اینکه یک بازیگر برای ایفای نقش نباید به کوتاهی یا بلندی نقش توجه داشته باشد، گفت: کیفیت در درجه اول اهمیت قرار دارد؛ نقشها یک روز کوتاه و یک روز بلند هستند و تمام تلاشم بر این است آن وظیفهای را که به عهده میگیرم بهخوبی انجام دهم و از پس آن برآیم. گاهی اوقات بازیگر میتواند با همان نقش کوتاه یک اثر ماندگار از خود بهجای بگذارد که تا سالیان سال در ذهن مخاطب باقی بماند.
سنگچاپ همچنین در ادامه با اشاره به این موضوع که برخی «دشتستان» را با سریال «روزگار جوانی» مقایسه میکنند، عنوان کرد: این دو سریال اصلاً قابلقیاس با یکدیگر نیستند. سریال «دشتستان» در ژانر کمدی ساخته شده است، درصورتیکه ژانر «روزگار جوانی» اصلاً کمدی نبود و در قالب یک داستان جدی ساخته شده بود.
بازیگر «دشتستان» درباره فضای این سریال گفت: این سریال به دنبال آن است که موقعیتهای مختلف داخل خوابگاه را نمایش دهد و لحظات شاد و اعتراضها و شوخیهای دانشجویی را به تصویر بکشد. تمام تلاش عوامل سریال این بوده که یک مجموعه تلویزیونی با فضای کمدی و مفرح به مخاطب عرضه کنند که پایه آن نیز مبتنی بر طنز باشد، بنابراین مقایسه دو سریال اصلاً کار درستی نیست.
سنگچاپ در پایان با اشاره به فعالیت این روزهای خود گفت: در حال حاضر من در چند سریال به طور همزمان مشغول فعالیت هستم، سریالهای «علیمردان خان» به کارگردانی حسن آخوندپور، «دیوار دفاعی» به کارگردانی احمد کاوری و سریال «سرنخ» به کارگردانی رضا شریفی که برای شبکه نمایش خانگی است و در ژانر پلیسی ساخته شده و گمان نمیکنم که هیچکدام از سه سریال به پخش امسال برسند.