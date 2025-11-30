ناظر گمرکات کردستان از توقیف چهار دستگاه کامیون تانکردار به جرم قاچاق بیش از ۱۱۶ هزار لیتر سوخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- فرامرز امیدی اظهارکرد : در پی کنترل‌های گمرکی و در نتیجه همکاری موثر کارکنان گمرک باشماق و اقدام مشترک با عوامل پلیس امنیت اقتصادی مستقر در این پایانه مرزی، تعداد چهار دستگاه کامیون تانکردار حامل کالای صادراتی تحت اظهار روغن پایه تصفیه مجدد به ظن قاچاق و با هماهنگی مرجع قضایی توقیف گردید.

ناظر گمرکات کردستان در ادامه تصریح کرد: با توجه به ظن حاصله نسبت به اظهارنامه صادراتی و پس از بررسی‌های فنی مشخص گردید که محتویات تانکر‌ها نفتگاز بوده و عوامل دخیل قصد داشتند با شگرد اظهار خلاف و جایگزین کردن مخازن محموله با سوخت یارانه‌ای (نفتگاز) اقدام به خروج غیر قانونی سوخت یارانه‌ای کنند که پیش از دستیابی به هدف منفعت طلبانه خود با تیزهوشی کارکنان گمرک باشماق کشف و ضبط گردید.

 وی در ادامه افزود: در این عملیات مجموعا بیش از ۱۱۶ هزار لیتر سوخت یارانه‌ای از نوع نفتگاز خارج از شبکه به ارزش تقریبی بیش از ۶۰ میلیارد ریال کشف و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و به همراه عوامل دخیل جهت رسیدگی قانونی و قضایی به مراجع رسیدگی کننده ارسال گردید.

ناظر گمرکات کردستان در پایان خاطرنشان ساخت: هرگونه مظاهر قاچاق، تقلب و تخلف گمرکی خط قرمز همکاران گمرکی در مبادی مرزی استان بوده و در برخورد‌های قانونی با افراد متخلف اغماضی صورت نخواهد گرفت.

