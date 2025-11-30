باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آمار ابتلا به آنفلوآنزا به ۳ برابر سطح هشدار رسید + فیلم

استاد تمام ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد آمار ابتلا به آنفلوآنزا نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا ناجی، استاد تمام ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص آمار ابتلا به آنفلوآنزا توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

