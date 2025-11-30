سریال «دیمیتری» در گونه انیمیشن و خانوادگی محصول فرانسه در سال ۲۰۱۴ قرار است از شبکه کودک سیما پخش شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «دیمیتری» با گویندگی ۱۳ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شد.

این سریال در گونه انیمیشن و خانوادگی محصول فرانسه در سال ۲۰۱۴ قرار است از شبکه کودک سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سریال مهوش افشاری و صدابردار آن حسین حسنی فر است. متانت اسماعیلی، آزاده اکبری، رضا الماسی، شهراد بانکی، ارسلان جولایی، سمیه رهنمون، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، سعید شیخ زاده، سحر صحامیان، امیرصالح کسروی، صنم نکواقبال و مهوش افشاری صداپیشه های این اثر بوده اند.

این سریال درباره پرنده کوچکی متعلق به شمال اروپا است که در صحرای ابو واقع در آفریقا فرود می‌آید. او که به اجبار از پدر و مادرش جدا شده مجبور است که بر ترس‌های خود غلبه کند و در این راستا دنیای شگفت انگیز آن منطقه را کشف می‌کند و دوستان جدیدی می‌یابد.

یکی از مهم ترین و معروف ترین الگوهای داستان گویی دراماتیک در سینما، الگوی سفر قهرمان است. در این الگو، شخصیت اصلی که در دنیای عادی ابتدایی داستان، زندگی ای روزمره را از سر می گذراند، بر اثر اتفاقی مجبور می شود پای در راه سفری بگذارد که در عین ویژگی عینی بودن، دارای ویژگی هایی درونی نیز هست. طی این سفر، شخصیت مخاطراتی را تجربه می کند و با امورات و اشخاصی دیگر آشنا می شود. همه این تجربه ها موجب می شود که شخصیت اصلی بتواند از وضعیت خام بودن ابتدایی خارج شود و در پایان، پخته و کامل شود. بنابراین، این سفر در واقع یک سفر حاوی رشد و ارتقای روانی و اجتماعی شخصیت اصلی است که تنها از طریق تجربه چنین سفری حاصل می شود. سریال انیمیشن «دیمیتری» نیز بر پایه چنین سفری استوار است و مسیر تجربه های شخصیت را در راه چنین رشدی به معرض نمایش درمی آورد.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکه‌ی کودک، برای مخاطبان پخش شود.

برچسب ها: انیمیشن تلویزیونی ، فیلم و سریال
خبرهای مرتبط
«سارق روح» و «مکانیزم» روی آنتن شبکه تهران
«دشتستان» سریالی کمدی با فضایی متفاوت
شبکه تماشا با سریال «عملیات مهندسی» به سراغ روز‌های پرالتهاب دهه ۶۰ رفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«دشتستان» سریالی کمدی با فضایی متفاوت
آخرین اخبار
«دشتستان» سریالی کمدی با فضایی متفاوت
اطلاعیه وزارت فرهنگ درباره تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری تهران به دلیل آلودگی هوا
وضعیت سلبریتی‌های فراری به خارج کشور + فیلم
«نقشه بزرگ»؛ مستندی با هدف افشاگری از جنایات صهیونیست‌ها + تیزر
همراهی هوشمندانه صداوسیما در برجسته کردن ظرفیت‌های بومی استان‌ها
«تنها کنار هم» بهترین فیلم کوتاه بین‌الملل جشنواره آنتم آمریکا شد
تئاترشهر، تالار هنر و سنگلج چقدر فروختند؟
«یوز»، پرفروش‌ترین پویانمایی تاریخ سینمای ایران
ماراتن فیلم‌های نیکلاس کیج در شبکه نمایش
شبکه تماشا با سریال «عملیات مهندسی» به سراغ روز‌های پرالتهاب دهه ۶۰ رفت
آزادى مادران زندانى داراى جرایم غیرعمد با جریان‌سازی «عصر خانواده»
«چرخ» با محوریت «دژ دانش»؛ تلاشی برای پیوند علم، فناوری و جامعه
وقتی اختلافات خانواده بزرگ ایران در برابر دشمن کنار می‌رود + فیلم
تدارک ساخت یک مجموعه نمایشی درباره جنگ تحمیلی دوم
دبیر ستاد امر به معروف: پیگیر مفاسد اقتصادی هستیم، اما اختیار مداخله مستقیم نداریم + فیلم
فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منتشر شد