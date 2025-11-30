سریال «دیمیتری» در گونه انیمیشن و خانوادگی محصول فرانسه در سال ۲۰۱۴ قرار است از شبکه کودک سیما پخش شود.

این سریال در گونه انیمیشن و خانوادگی محصول فرانسه در سال ۲۰۱۴ قرار است از شبکه کودک سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سریال مهوش افشاری و صدابردار آن حسین حسنی فر است. متانت اسماعیلی، آزاده اکبری، رضا الماسی، شهراد بانکی، ارسلان جولایی، سمیه رهنمون، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، سعید شیخ زاده، سحر صحامیان، امیرصالح کسروی، صنم نکواقبال و مهوش افشاری صداپیشه های این اثر بوده اند.

این سریال درباره پرنده کوچکی متعلق به شمال اروپا است که در صحرای ابو واقع در آفریقا فرود می‌آید. او که به اجبار از پدر و مادرش جدا شده مجبور است که بر ترس‌های خود غلبه کند و در این راستا دنیای شگفت انگیز آن منطقه را کشف می‌کند و دوستان جدیدی می‌یابد.

یکی از مهم ترین و معروف ترین الگوهای داستان گویی دراماتیک در سینما، الگوی سفر قهرمان است. در این الگو، شخصیت اصلی که در دنیای عادی ابتدایی داستان، زندگی ای روزمره را از سر می گذراند، بر اثر اتفاقی مجبور می شود پای در راه سفری بگذارد که در عین ویژگی عینی بودن، دارای ویژگی هایی درونی نیز هست. طی این سفر، شخصیت مخاطراتی را تجربه می کند و با امورات و اشخاصی دیگر آشنا می شود. همه این تجربه ها موجب می شود که شخصیت اصلی بتواند از وضعیت خام بودن ابتدایی خارج شود و در پایان، پخته و کامل شود. بنابراین، این سفر در واقع یک سفر حاوی رشد و ارتقای روانی و اجتماعی شخصیت اصلی است که تنها از طریق تجربه چنین سفری حاصل می شود. سریال انیمیشن «دیمیتری» نیز بر پایه چنین سفری استوار است و مسیر تجربه های شخصیت را در راه چنین رشدی به معرض نمایش درمی آورد.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکه‌ی کودک، برای مخاطبان پخش شود.