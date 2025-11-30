رئیس بیمارستان کودکان مفید گفت: وسائل شبیه ساز درمانی و بهداشتی گران قیمت بوده و باید تعامل بیشتری در زمینه خرید و به روزرسانی این تجهیزات با بیمارستان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - شمس الله نوری پور فوق تخصص ریه کودکان و رئیس بیمارستان کودکان مفید در نشست خبری بیست و یکمین کنگره بیماری های شایع اورژانس های طب کودکان گفت: در این کنگره توجه ویژه ای به حوادث و بلایا مخصوص حوزه نوزادان و کودکان شده است.روش های مدیریتی در این کنگره موضوع مهمی است.

به گفته وی بیمارستان کودکان مفید بیش از نیم قرن در امر آموزش پزشکی و درمان بخش نوزادان و کودکان اقدامات خوبی را انجام داده است.

نوری تاکید کرد: الان ۳۱۰ تخت فعال بستری در بیمارستان کودکان مفید وجود دارد. در این بیمارستان ۹۰ عضو هیات علمی مشغول به پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هستند.

وی بیان کرد: گروه پرستاری در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خدمات درخشانی را به مراجعه کنندگان ارائه داده اند. نقش آموزش و ارتقای سواد سلامت موضوع مهمی است. وسائل شبیه ساز درمانی و بهداشتی گران قیمت بوده و باید تعامل بیشتری در زمینه خرید و به روز رسانی این تجهیزات با بیمارستان شود.

وی ادامه داد: الان ضریب اشغال تخت بالاتر از ۸۵ درصد است و بیماران اورژانسی بلافاصله رسیدگی شده و مشکلی در خصوص پذیرش بیماران نداریم. الان پرداختی ها واقعی نبوده و از کشورهای منطقه کم تر است.

نوری بیان کرد: در حال حاضر درمان رایگان کودکان زیر هفت سال اجرا می شود و معتقدم که این طرح باید مخصوص دهک های پایین جامعه انجام شود. با شروع فصل سرما و شیوع آنفلوانزا تخت بستری کم است اما مشکلی در زمینه پذیرش بیماران نداریم.

در ادامه سید محمد تقی حسینی طباطبایی. مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس کنگره گفت: در این کنگره ۲۷ پنل تخصصی در حوزه بیماری های مختلف ویژه کودکان برگزار می شود.

به گفته وی تاب آوری نظام سلامت در بخش نوزادان و کودکان موضوع مهمی در نظام سلامت محسوب می شود.امیدواریم یک برنامه استراتژیک راهبردی در حوزه تاب آوری سلامت کودکان تدوین شود.

حسینی طباطبائی تاکید کرد: اکنون دانشگاه های کشور از نوع نسل سوم و چهارم است و بر روی سلامت و بهداشت جامعه اثرگذار هستند.

وی ادامه داد: محوریت کنگره با توجه به جنگ۱۲ روزه تحمیلی ، حوادث و بلایا است و این کنگره با حضور بیش از ۱۸۰ سخنران و شرکت ۱۲۰۰ نفر برگزار خواهد شد.

حسینی طباطبائی ادادمه داد: در این کنگره شرکت کنندگان در بیش از ۲۰ گروه تخصصی و فوق تخصصی امتیاز باز آموزی خواهند گرفت.

وی بیان کرد: بیماری های فصلی مانند تنفسی و آنفلوآنزا از جمله موضوعات مطرح در این کنگره محسوب می شود.

در ادامه مراسم، سعید صدر فوق تخصص ریه کودکان و دبیر علمی کنگره گفت: در این کنگره، ۲۷ پنل برگزار خواهد شد و هدف اصلی این کنگره مدیریت امداد رسانی در مواقع بحرانی در حوزه کودکان و نوزادان است.

به گفته وی بررسی ها نشان می دهد که رسیدگی به کودکان منتقل شده به بیمارستان ها در هنگام بروز بحران انجام خواهد شد. در بخشی دیگر آسیب های ترومایی، سوختگی پوست، آسیب های چشمی، موضوع اختلالات روانی در بین کودکان و نوزادان بررسی خواهد شد.

صدر بیان کرد: در هنگام وقوع حوادث و بلایا بانک خون نقش مهمی برای تزریق به کودکان و نوزادان دارد.

وی افزود: بیست و یکمین کنگره بیماری‌های شایع و اورژانس‌های طب کودکان ۲۰ الی ۲۳ آذر ۱۴۰۴ برگزار می شود. در این کنگره حدود ۱۶۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده است.