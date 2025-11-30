باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه فاوا اظهار کرد: اگر صحبت از اقتصاد و تحول دیجیتال میکنیم این دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت راهبردی است.
وی افزود: اساساً زمانیکه به بحث سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصاد دیجیتال و نرخ تکاثری که به عنوان عایدی در این حوزه متصور است، کاملا روشن و بدیهی است که میزان سرمایه گذاری در قیاس با سایر حوزهها به صورت کاملا مشخص اختلاف معنیداری داشته باشد.
وزیر ارتباطات گفت: بنابراین در دنیا به صورت ویژه با یک نگاه راهبردی در بحث سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال در واقع راهبردهای ویژهای را ترسیم و به صورت ویژه دنبال میکنند؛ آن چیزی که ما نیز در وزارت ارتباطات و مشخصاً در کشور به صورت ویژه دنبال میکنیم این است که در لایههای مختلف اقتصاد دیجیتال به صورت خاص به بحث سرمایه گذاری و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذارهایی که با محوریت بخش خصوصی شکل میگیرد، نگاه کنیم.
وزیر ارتباطات گفت: با برگزاری مزایده فرکانسهای موردنیاز نسل پنجم تلفن همراه پس از سالها انتظار، اپراتورهای ارتباطی وارد مرحله تأمین و تجهیز زیرساختهای 5G شدهاند تا این فناوری را با جدیت دنبال کنند. با این حال، بهمحض سخن گفتن از زیرساخت ارتباطی و شریانهای پرظرفیت شبکه، موضوع اصلی بهطور طبیعی «داده» است؛ چرا که این بستر اساساً برای جریان یافتن داده ایجاد شده است.
هاشمی در ادامه تصریح کرد: اگر به بحث تکالیف قانونی و آن چیزی که تحت عنوان احکام مندرج در برنامه هفتم آمده است توجه داشته باشیم میبینیم در ذیل فصل سیزدهم و البته احکام مختلفی که در همه جای برنامه هفتم جانمایی شده حاکی از آن است که قانونگذار توجه ویژهای به این بحث داشته یعنی به لحاظ قانون گذاری عملاً کشور ما جهت گیری خوبی در بحث توجه به زیرساختهای اقتصادی دیجیتال و سرمایه گذاری در این حوزه دارد.
او با بیان اینکه میزان سرمایهگذاری مورد نیاز برای این حوزه به گونهای است که نه توجیه داشته و نه امکان سرمایهگذاری توسط دولت به تنهایی، به گونهای که بتواند پاسخگوی نیاز واقعی کشور باشد، وجود دارد، تشریح کرد: وزارت ارتباطات با یک جهتگیری مشخص و اتکای ویژه به بخش خصوصی، عملاً فضا را برای استقبال از سرمایهگذاران بخش خصوصی در لایههای مختلف اقتصاد دیجیتال باز میکند.
وی ادامه داد: در اقتصاد دیجیتال به طور ویژه به زیرساختهای ارتباطی؛ از جمله زیرساختهای فیبر نوری، نسل پنجم تلفن همراه و آمادگی سرمایهگذاری در نسل ششم تلفن همراه توجه داریم
وی تاکید کرد: در موضوع توسعه فیبر نوری دو محور؛ پروژه اف تی تی اچ با محوریت اپراتورهای بخش خصوصی و مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری با محوریت مخابرات ایران و مشارکت سایر اپراتورها را دنبال میکنیم این مهم اتفاق خوب و ماندگاری برای کشور خواهد بود که بعد از حدود یک قرن در دولت چهاردهم آغاز شده و به یادگار خواهد ماند.
هاشمی افزود: اقدامات جسورانه همراه با خرد و آیندهنگری باید انجام شود و در این مسیر لازم است همه امکانات و ظرفیتهای موجود را بسیج کنیم. امیدواریم بتوانیم با همراهی یکدیگر و استفاده از این پنجره فرصت محدود، اقدامات لازم را بهموقع رقم بزنیم
او با اشاره به اینکه در ادامه، ضرورت مدیریت داده در کشور مطرح میشود، اظهار کرد: حوزهای که با عناوینی مانند حکمرانی داده و دادهمحوری شناخته میشود. برای تحقق این رویکرد، توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی، مراکز داده و توان پردازشی باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این چارچوب و بر اساس تکالیف تعیینشده در برنامههای بالادستی، دولت به سمت توسعه دوباره ابر دولت با مشارکت بخش خصوصی حرکت میکند. همچنین، سازمان تنظیم مقررات در نظر دارد پروانه اپراتور هوش مصنوعی را برای فعالیت بخش خصوصی صادر کند تا کشور بهصورت رسمی دارای اپراتورهای هوش مصنوعی باشد. این اقدامات با این باور انجام میشود که تحولات حوزه ارتباطات و داده بدون مشارکت ذینفعان و بخش خصوصی امکانپذیر نیست؛ موضوعی که بر همین اساس برای آن برنامهریزیهای مدون صورت گرفته است.
هاشمی در پایان گفت: در عین حال، با وجود تلاشهای گذشته در حوزه داده، چالشهایی در سالهای اخیر ایجاد شده و ضرورت دارد با همکاری فعالان بخش خصوصی گامهای بلندتری برای رفع این مسائل برداشته شود.
