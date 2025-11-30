مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس با اشاره به ضرورت رسیدگی قاطع به مطالبات مردم در حوزه ارتباطی، از شهروندان خواست تا تمامی مشکلات خود در زمینه تلفن ثابت، همراه، پوشش اینترنت و گزارش‌هایی نظیر سرقت کابل را تنها از طریق سامانه ۱۹۵ ثبت و پیگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید سلیمان پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، با تأکید بر اولویت اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی، گفت: گزارش‌های مکرر از نقاط مختلف استان، از جمله در خصوص اختلال در خدمات تلفن ثابت، پوشش نامناسب تلفن همراه و اینترنت و همچنین مواردی، چون اعلام دلایل نادرست برای قطع خطوط مشترکین، گفت: تمامی تلاش ما در این است که هرگونه رفتار سوء یا کاستی در ارائه خدمات در این بخش، بدون اغماض بررسی و مرتفع گردد.

نماینده ارشد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان فارس، در راستای ایجاد شفافیت حداکثری و تسهیل در پاسخگویی به خواسته‌های مردمی، یادآور شد که تنها مرجع رسمی برای ثبت و پیگیری شکایات و گزارش‌های مردمی، سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و تصریح کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به نشانی https://۱۹۵.cra.ir و یا با تماس تلفنی با همین شماره، مشکلات خود را در زمینه‌های مختلفی از قبیل خدمات تلفن ثابت و همراه، کیفیت اینترنت و پوشش‌دهی، توسعه ارتباطات فیبر نوری، خدمات پستی و همچنین عملکرد دفاتر پیشخوان دولت ثبت نمایند.

سلیمان پور تأکید کرد: ثبت دقیق مشکل و پیگیری آن از طریق سامانه ۱۹۵، نه‌تنها مسیر رسیدگی را کوتاه می‌کند، بلکه امکان رصد عملکرد اپراتور‌ها و شرکت‌های زیرساختی را برای ما فراهم می‌آورد تا در صورت مشاهده هرگونه گزارش کذب، اهمال یا اقدامات غیرقانونی در قطع سرویس‌ها و ارائه خدمات، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

او در پایان از مردم شریف استان خواست تا تمامی مشکلات ارتباطی و نارضایتی‌ها از خدمات در حوزه ارتباطی را صرفاً از این کانال رسمی دنبال کنند تا اطلاعات ثبت‌شده، مبنای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نظارتی قرار گیرد.

منبع: ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس

برچسب ها: ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس ، قطعی ، سرویس
