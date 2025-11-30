باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر تشکری هاشمی در سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران و با اشاره به حسابرسی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار کرد: از فروردین ۱۴۰۳ تاکنون، یعنی به‌مدت ۲۰ ماه، این شرکت با «سرپرست» اداره می‌شود طبق قانون تجارت چیزی به نام سرپرست وجود ندارد؛ یا باید مدیرعامل باشد یا نباشد و فردی با عنوان رئیس سازمان معرفی شود. ۲۰ ماه تأخیر در انتخاب مدیرعامل و اداره شرکت با سرپرست خلاف قوانین و ضوابط است. این سبک و سیاق پسندیده نیست و نیازمند اصلاحات جدی است.

وی درباره مأموریت‌های شرکت کنترل کیفیت هوا افزود: طبق آنچه به ما اعلام کرده‌اند، شرکت توانایی پیش‌بینی وضعیت هوا برای ۷۲ ساعت آینده را دارد. اما می‌بینیم کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، جمعه شب برای صبح شنبه تصمیم‌گیری می‌کند و عملاً تصمیمات کم‌اثر می‌شود.

تشکری هاشمی با بیان اینکه نهاد‌های مسئول از جمله استانداری باید از ظرفیت فنی و اطلاعات سامانه‌های این شرکت استفاده کنند گفت: در شرایطی که گاز آلوده در شهر حبس شده و نفس‌ها را تنگ کرده است، نباید مردم را بیرون بفرستیم. باید از ظرفیت شرکت کنترل کیفیت هوا استفاده شود.

تشکری هاشمی با انتقاد از وضعیت سرور‌های شرکت گفت: زمانی که مردم در روز‌های آلودگی به سایت مراجعه می‌کنند، سامانه از دسترس خارج می‌شود. وقتی علت را جویا می‌شویم، می‌گویند حجم مراجعه بالا بوده است. مردم در روز‌های عادی نیازی به سامانه ندارند؛ نیاز در روز‌های بحران آلودگی است؛ بنابراین سامانه‌ها باید به‌روز رسانی شود تا شرکت بتواند رسالت واقعی خود را در روز‌های آلوده انجام دهد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به حسابرسی شرکت معاینه فنی نیز گفت: درآمد بخش گازسوز به نصف کاهش یافته و به این معناست که مراجعه‌کنندگان خودرو‌های گازسوز کاهش داشته‌اند.

تشکری هاشمی یادآور شد: هر خودروی گازسوز دارای مخزن با عمر مفید مشخص است و اگر این مخزن مورد بازرسی قرار نگیرد، می‌تواند برای شهروندان خطرناک باشد. با توجه به تعیین نرخ سوم بنزین و سیاست‌های تشویقی برای گازسوز شدن، ضروری است خودرو‌های گازسوز مورد معاینه فنی قرار گیرند تا مشکلی ایجاد نشود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: برای معاینه فنی نیازی نیست پلیس در خیابان بایستد. می‌توان از طریق دوربین‌ها خودرو‌های فاقد معاینه فنی را شناسایی و اعمال قانون کرد. این اقدام اکنون به‌صورت محدود انجام می‌شود.

وی افزود: آلودگی هوا از اگزوز همین خودرو‌های فرسوده منتشر می‌شود و اگر معاینه فنی به درستی انجام گیرد، شرایط بسیار بهتر خواهد شد. اکنون تنها ۲۵ درصد مراجعه می‌کنند و مابقی به مراکز فنی تهران مراجعه ندارند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل در بخش دیگری از سخنان خود و در جریان گزارش حسابرسی شرکت تاکسیرانی گفت: نزدیک به یک سال، هیئت عامل این شرکت به‌صورت ناقص تشکیل شده است. طبق اساسنامه، حضور سه نفر برای رسمیت جلسات لازم است، در حالی که هیچ‌گاه این سه نفر همزمان حضور نداشته‌اند. جلسات با دو نفر برگزار شده و این موضوع غیرقانونی است؛ بنابراین مصوبات در فاصله یک سال واجد ایراد است. شهرداری باید در این خصوص دقت لازم را می‌کرد.

او افزود: مطالبات متعددی درباره هیئت عامل تاکسیرانی داشتیم که برای شهردار تهران ارسال شده بود، اما عملاً با هیئت عاملی مواجه بودیم که امکان حضور همزمان در جلسه نداشتند و این باعث شد مصوبات یک‌ساله واجد ایراد باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها وضعیت مشابه دارند؛ اعضای هیئت‌مدیره یا حکم ندارند یا مدت آنها به پایان رسیده یا ترکیب ناقص است. تقاضای من این است که به این موضوع توجه شود.

منبع: شورای شهر تهران