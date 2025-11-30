باشگاه دانش‌پژوهان جوان اطلاعیه‌ای درباره آغاز زمان ثبت نام آزمون مرحله اول المپیاد‌های علمی سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه دانش پژوهان جوان اطلاعیهای درباره آغاز زمان ثبت نام آزمون مرحله اول المپیاد‌های علمی سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است :

به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای گرامی می‌رساند:با عنایت به آغاز ثبت‌نام مرحله اول المپیادهای علمی دانش‌آموزی سال تحصیلی۱۴۰۵_۱۴۰۴، مقتضی است دانش‌آموزان علاقه‌مند جهت شرکت در این آزمون‌ها اقدام لازم را به عمل آورند.

المپیادهای علمی به عنوان یکی از معتبرترین رقابت‌های علمی کشور، فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، ارتقای توان علمی و مهارت‌های پژوهشی دانش‌آموزان فراهم می‌آورد و نقش مهمی در مسیر تحصیلی و علمی آنان دارد.

تاریخ شروع ثبت‌نام: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

مهلت ثبت‌نام: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

متقاضیان میتوانند در تاریخ فوق با مراجعه به سایت my.medu.ir ثبت نام خود را جهت شرکت در المپیادهای علمی سال تحصیلی جاری تکمیل کنند.

لازم به ذکر است فایل دستورالعمل برگزاری المپیاد‌های علمی دانش آموزی کشور  و نیز نماهنگ معرفی سامانه المپیاد دانش آموزی به پیوست اعلام می‌گردد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: المپیاد علمی ، استعداد درخشان
