سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برگزاری بیستمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، گیاهان زینتی، دارویی، تجهیزات و صنایع وابسته در شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احدبهجت حقیقی گفت: رویداد مذکور روز دوشنبه دهم آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان فارس با حضور برترین تولیدکنندگان از ۸ استان کشور آغاز به کار می‌کند.

به گفته او، این نمایشگاه در سالن‌های بهار و سرو با مساحتی بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ مترمربع و با حضور بیش از ۷۰ شرکت کننده دایر می‌شود.

بهجت حقیقی تصریح کرد: در زمان برپایی نمایشگاه مسئولان و کارشناسان با تجربه و خبره جهاد کشاورزی استان فارس در غرفه‌ای در سالن بهار حضور دارند و به بازدیدکنندگان مشاوره‌های علمی، فنی و تخصصی را ارائه می‌دهند.

این مقام مسئول افزود: در روز‌های یازدهم تا سیزدهم آذرماه دوره‌های آموزشی مدیریت تولید در گلخانه، مدیریت آبیاری و آب مصرفی در محصولات گلخانه‌ای، مراقب و نگهداری گیاهان آپارتمانی در محل نمایشگاه با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس برگزار می‌شود.

بهجت حقیقی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در نمایشگاه گیاهان دارویی است، اظهار کرد: استان فارس با تولیدی بالغ بر ۴۰ هزارتن از سطحی قریب به ۳۳ هزار هکتار گیاهان دارویی دارای رتبه اول تولید و رتبه سوم سطح در کشور است.

او با بیان اینکه استان فارس در تولید تعدادی از گیاهان دارویی رتبه نخست کشوری دارد، اظهار کرد: فارس با تولید قریب به ۷۵ درصد خاکشیر کشور، ۵۶ درصد آنغوزه تلخ، ۵۰ درصد آویشن شیرازی و ۴۷ درصد مرزنجوش در سکوی اول کشوری قرار دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: وسیع‌ترین دشت گل محمدی دیم جهان و بزرگترین نرگس زار دیم کشور در استان فارس قرار دارد.

شرکت کنندگان در رویداد مذکور، از دهم تا چهاردهم آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان فارس از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.

