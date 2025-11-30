باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- علیرضا ماندی، مدیر طرح ساخت فرودگاه بین‌المللی قم در جریان بازدید خبرنگاران از محل اجرای این طرح در منطقه طرلاب ،گفت: برای تکمیل فاز نخست فرودگاه قم به اعتباری بین هشت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. عملیات اجرایی از ابتدای سال جاری از سر گرفته شده و نسخه به‌روزشده طرح جامع نیز آماده ارائه است.

او افزود:این پروژه در زمینی به مساحت دو هزار و ۶۵۰ هکتار اجرا می‌شود؛ ۸۵۰ هکتار آن به محدوده ایرساید شامل باند پرواز، تاکسی‌وی‌ها و اپرُن اختصاص دارد و ۱۶۵۰ هکتار دیگر به محدوده لندساید شامل ترمینال‌ها، برج مراقبت و مراکز پشتیبانی تعلق گرفته است. باند اصلی پرواز با طول ۴۱۰۰ متر طراحی شده و تمامی بخش‌های عملیاتی و خدماتی در نقشه جامع جانمایی شده‌اند.

ماندی با اشاره به الزامات ایمنی گفت: در دو سوی باند، محدوده‌ای به عرض ۱۲۰ متر به‌عنوان استریپ پیش‌بینی شده تا در شرایط اضطراری از برخورد هواپیما با موانع طبیعی جلوگیری شود. زیرسازی این بخش مطابق با استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری انجام خواهد شد.

فرشاد خوشنویسان، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان هم بر اهمیت راه‌اندازی سریع‌تر فرودگاه بین المللی استان تأکید کرد.

او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ،ضرورت تقویت زیرساخت‌های هوایی را یادآور شد و گفت: تصمیم‌گیران در سطح استان و کشور بر تبدیل قم به معین فرودگاه‌های تهران اتفاق نظر دارند.

به گفته خوشنویسان، با حمایت بنیاد مسکن و مشارکت پیمانکاران، فعالیت‌های اجرایی از ابتدای سال آغاز شده و تاکنون پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. این پروژه در صورت تکمیل می‌تواند جایگاه قم را در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور ارتقا دهد.

فرودگاه بین‌المللی قم از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان مطرح شد، اما روند اجرای آن با فراز و فرودهای مالی و مدیریتی همراه بوده است.

این پروژه در زمینی به وسعت حدود ۲۶۵۰ هکتار و در ۲۴ کیلومتری جنوب‌غربی قم طراحی شد تا پاسخگوی نیازهای حمل‌ونقل هوایی و گردشگری مذهبی شهر باشد. در سال‌های نخست، مذاکراتی با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله شرکت‌های چینی برای تأمین اعتبار انجام شد، اما به نتیجه نرسید. پس از سال‌ها توقف، در اردیبهشت ۱۴۰۴ عملیات اجرایی دوباره آغاز شد و اکنون با آماده‌سازی نسخه جدید طرح جامع، مسئولان امیدوارند در صورت تأمین اعتبارات لازم، فاز نخست فرودگاه تا پیش از سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری برسد.