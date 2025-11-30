باشگاه خبرنگاران جوان - امیری در اولین جشنواره زعفران با اشاره به اهمیت ایجاد فضای گفتوگو بین همه دستاندرکاران بخش کشاورزی، اظهار کرد: آموزش و ترویج عاملی کلیدی برای حفظ روحیه امید و ماندگاری در این بخش است
وی افزود: این حمایتها، بستر لازم برای توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و بهرهمندی از دانش روز و تجربیات ارزشمند کشاورزان را فراهم میکند.
مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اجرای تصمیمات دانشبنیان و اقدامات زیرساختی را از اهداف جدی این سازمان عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: در این جشنواره، علاوه بر آیین شکرگزاری، تمرکز اصلی بر ریشهیابی چالشهای تولید و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای بهرهوری است.
وی با اشاره به وجود حدود ۱۰۰۰ هکتار سطح زیر کشت زعفران در استان و تولید سالانه حدود ۵۰۰۰ کیلوگرم، به شکاف عملکردی قابل توجه اشاره کرد و گفت: متوسط تولید در لرستان پنج کیلوگرم در هکتار است، این در حالی است که برخی کشاورزان پیشرو به رکورد ۲۰ کیلوگرم در هکتار و متوسط جهانی ۱۰ کیلوگرم دست یافتهاند. این امر نشان میدهد با انتقال یافتههای پژوهشی و مدیریت علمی میتوان به رکوردهای بهتری دست یافت.
چالش صادرات فلهای و ضرورت برندسازی
امیری یکی از چالشهای اصلی را ضعف هماهنگی بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان و صادرات فلهای بخش عمدهای از زعفران استان عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی این گردهمایی، بررسی راهکارهای عملی برای رفع این مشکل و حفظ ارزش افزوده این محصول در استان است.
وی همچنین به پتانسیل بالای زعفران و گیاهان دارویی برای جایگزینی با کشت گیاهان ممنوعه اشاره کرد و توسعه این بخش را عاملی برای کاهش بیکاری دانست و افزود: زعفران به دلیل نیاز به نیروی کار در مراحل کاشت، داشت، برداشت و فرآوری، زنجیره اشتغالزایی کاملی ایجاد میکند.
رونمایی از برند اختصاصی زعفران لرستان
در پایان این مراسم، نماد تجاری (برند) زعفران لرستان به صورت نمادین به پیشکسوتان و فعالان برتر این عرصه اهدا شد. امیری ابراز امیدواری کرد این برند بتواند جایگاه واقعی زعفران لرستان را در بازارهای داخلی و جهانی تثبیت کند.
منبع:روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان