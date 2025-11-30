باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله Scientific Reports گزارش داد که یک مطالعه جدید نشان داده است عادتی ساده مانند شستوشوی منظم چشمها میتواند بهطور چشمگیری از تحریک و قرمزی چشم ناشی از آلرژی فصلی بکاهد.
دانشمندان دادههای ۴۷۶ کاربرِ اپلیکیشن AllerSearch را تحلیل کردند که حدود ۷۰ نفر از آنها بهطور منظم برای کاهش علائم آلرژی فصلی، چشمهای خود را میشستند. نتایج نشان داد این افراد کمتر دچار خارش، اشکریزش و قرمزی چشم شدند و توانستند در دورههای آلرژی، روزهای بیشتری را بدون علائم بگذرانند؛ علاوه بر این، بهبود قابلتوجهی در وضعیت سلامت عمومی آنها مشاهده شد. پژوهشگران همچنین تأیید کردند که شستوشوی چشم باعث افزایش شدت علائم خشکی چشم نشد، که این موضوع نشاندهنده ایمن بودن این روش است.
پژوهشگران اشاره میکنند که این نتایج، توصیههای پیشین چشمپزشکان ژاپنی درخصوص استفاده از شستوشوی چشم بهعنوان روشی ملایم برای مقابله با التهاب ملتحمهٔ آلرژیک را تأیید میکند، اما مطالعهٔ جدید شواهد دقیقتری دربارهی فواید این عادت در آلرژی فصلی ارائه میدهد. با این حال، این مطالعه تعداد دفعات دقیق شستوشوی چشم در روز یا روشهایی را که کاربران در اپلیکیشن بهکار بستهاند، مشخص نکرده است.
به گفته پژوهشگران، شستوشوی چشم نمیتواند جایگزین درمان پزشکی شود، اما روشی ساده و بیخطر برای کاهش علائم آلرژی فصلی و بهبود کیفیت زندگی به شمار میرود.
منبع: لینتا رو