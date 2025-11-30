باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوانپاک منش - سرهنگ یدالله نادری، جانشین فرماندهی پلیسراه لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما با اعلام هشدار نسبت به ورود سامانههای بارشی جدید به استان گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی از ادارهکل هواشناسی، از فردا احتمال بارش پراکنده و لغزندگی سطح محورهای مواصلاتی لرستان وجود دارد و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.
نادری با بیان اینکه کاهش دید افقی، لغزندگی جادهها و افزایش احتمال انحراف یا واژگونی خودروها از جمله پیامدهای این شرایط جوی است، افزود: «به رانندگان توصیه میکنیم ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از انجام حرکات مخاطرهآمیز خودداری کرده و فاصله طولی مناسب را با خودروی جلویی حفظ کنند تا احتمال بروز حوادث کاهش یابد.»
وی همچنین به موضوع دستکاری در پلاک برخی خودروها که طی روزهای اخیر گزارشهایی از آن دریافت شده اشاره کرد و گفت: «متأسفانه مشاهده میشود برخی افراد با تغییر در ارقام یا پوشاندن بخشی از پلاک، باعث میشوند تخلفات ثبتشده به نام مالک قبلی خودرو منظور شود یا پیامک جریمه با تأخیر برای فرد ارسال شود و راننده از وضعیت تخلفات خود بیاطلاع بماند.»
جانشین فرماندهی پلیسراه لرستان با تأکید بر اینکه هرگونه تغییر در پلاک جرم محسوب میشود، خاطرنشان کرد: «پلیس با این تخلفات برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت و از شهروندان نیز میخواهیم در صورت مشاهده چنین مواردی موضوع را به پلیس گزارش دهند تا از تضییع حقوق دیگران جلوگیری شود.»