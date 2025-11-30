باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعهای که توسط محققان کالج کینگ لندن انجام شده و در مجله BMC Medicine گزارش شده است، نشان داد که مصرف منظم غذاهایی مانند چای، قهوه، انواع توتها، آجیل، غلات کامل و روغن زیتون میتواند خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی را در درازمدت به طور قابل توجهی کاهش دهد.
این یافتهها پس از تجزیه و تحلیل دادههای بیش از ۳۱۰۰ بزرگسال ثبت شده در فهرست TwinsUK بریتانیا در یک دوره ۱۱ ساله به دست آمد. دانشمندان از یک شاخص غذایی جدید به نام "شاخص پلی فنول" استفاده کردند که مصرف ۲۰ غذای گیاهی سرشار از پلی فنول را ارزیابی میکند. محققان نتیجه گرفتند افرادی که در این شاخص امتیاز بالایی کسب کردند، فشار خون و سطح چربی سالمتر و نیز سطح بالاتری از کلسترول "خوب" (HDL) داشتند.
برای اولین بار، این تیم صدها متابولیت پلی فنولیک را در نمونههای ادرار شرکتکنندگان تجزیه و تحلیل کرد که به عنوان شاخصهای بیولوژیکی مصرف واقعی این ترکیبات گیاهی عمل میکنند. نتایج نشان داد افرادی که سطح بالاتری از این متابولیتها را دارند، عوامل خطر کمتری برای بیماریهای قلبی عروقی دارند.
محققان تأکید کردند که حتی تغییرات ساده، اما مداوم در رژیم غذایی - مانند نوشیدن یک فنجان چای یا خوردن روزانه یک مشت توت - میتواند افزایش خطر بیماریهای قلبی مرتبط با سن را کاهش دهد. با این حال، آنها بر نیاز به تحقیقات بیشتر برای تأیید این یافتهها تأکید کردند.
منبع: Lenta.ru