باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید یکی از بزرگترین اسرار کیهانی را آشکار کرده است: راز باد‌های فوق‌العاده سریعی که با سرعتی فراتر از حتی قدرتمندترین طوفان‌های روی زمین، زهره را در می‌نوردند و دائماً این سیاره را احاطه می‌کنند.

سرعت باد در زهره از ۱۰۰ متر در ثانیه فراتر می‌رود، سرعتی که می‌تواند حتی قوی‌ترین طوفان رده ۵ روی زمین را شکست دهد. اما آنچه واقعاً قابل توجه است این است که جو آن شصت برابر سریع‌تر از خود سیاره می‌چرخد، پدیده‌ای منحصر‌به‌فرد که دانشمندان آن را "ابرچرخش" نامیده‌اند.

در حالی که زهره ۲۴۳ روز زمینی طول می‌کشد تا به دور محور خود بچرخد، جو آن تنها در چهار روز یک دور کامل به دور سیاره می‌چرخد.

طبق این مطالعه که در مجله AGU Advances منتشر شده است، چرخه روزانه جزر و مد جوی، که توسط گرمای خورشید تغذیه می‌شود، مسئول این سرعت باورنکردنی است.

این تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر دکسین لای از دانشگاه علم و فناوری چین، علاوه بر شبیه‌سازی‌های دیجیتالی پیچیده از جو زهره، بر داده‌های جمع‌آوری‌شده طی ۱۶ سال (۲۰۰۶-۲۰۲۲) از کاوشگر اروپایی ونوس اکسپرس و کاوشگر ژاپنی آکاتسوکی تکیه کردند.

پدیده "چرخش فوق‌العاده" جو زهره مدت‌هاست که دانشمندان را متحیر کرده است، اما یک مطالعه اخیر نشان داده است که علت اصلی آن در گرمای خورشید نهفته است. وقتی خورشید یک طرف سیاره را گرم می‌کند، یک اثر جزر و مدی مانند در جو ایجاد می‌کند، زیرا هوای گرم در سمت روز منبسط می‌شود و به سمت شب حرکت می‌کند.

پیش از این، اعتقاد بر این بود که دو تغییر جوی روزانه عامل اصلی هستند، اما یافته‌های جدید نشان داد که یک چرخه جزر و مدی روزانه، بزرگترین نقش را در به حرکت درآوردن این باد‌های قدرتمند ایفا می‌کند. این باد‌های قدرتمند مانند یک پمپ غول‌پیکر عمل می‌کنند و انرژی را به بالای ابر‌های متراکمی که سیاره را پوشانده‌اند منتقل می‌کنند و در نتیجه به عملکرد مداوم این باد‌های فوق‌العاده چرخشی دامن می‌زنند.

این کشف نه تنها درک ما از زهره را روشن می‌کند، بلکه دریچه‌ای به رفتار جو سایر سیارات با چرخش آهسته نیز می‌گشاید.

در حالی که سوالات همچنان باقی است، ما یک قدم به کشف یکی از بزرگترین اسرار منظومه شمسی خود نزدیک‌تر شده‌ایم.

منبع: Space.com