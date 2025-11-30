یک مطالعه جدید راز باد‌های فوق‌العاده سریعی که با سرعتی فراتر از حتی قدرتمندترین طوفان‌های روی زمین، زهره را در می‌نوردند، آشکار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید یکی از بزرگترین اسرار کیهانی را آشکار کرده است: راز باد‌های فوق‌العاده سریعی که با سرعتی فراتر از حتی قدرتمندترین طوفان‌های روی زمین، زهره را در می‌نوردند و دائماً این سیاره را احاطه می‌کنند.

سرعت باد در زهره از ۱۰۰ متر در ثانیه فراتر می‌رود، سرعتی که می‌تواند حتی قوی‌ترین طوفان رده ۵ روی زمین را شکست دهد. اما آنچه واقعاً قابل توجه است این است که جو آن شصت برابر سریع‌تر از خود سیاره می‌چرخد، پدیده‌ای منحصر‌به‌فرد که دانشمندان آن را "ابرچرخش" نامیده‌اند.

در حالی که زهره ۲۴۳ روز زمینی طول می‌کشد تا به دور محور خود بچرخد، جو آن تنها در چهار روز یک دور کامل به دور سیاره می‌چرخد.

طبق این مطالعه که در مجله AGU Advances منتشر شده است، چرخه روزانه جزر و مد جوی، که توسط گرمای خورشید تغذیه می‌شود، مسئول این سرعت باورنکردنی است.

این تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر دکسین لای از دانشگاه علم و فناوری چین، علاوه بر شبیه‌سازی‌های دیجیتالی پیچیده از جو زهره، بر داده‌های جمع‌آوری‌شده طی ۱۶ سال (۲۰۰۶-۲۰۲۲) از کاوشگر اروپایی ونوس اکسپرس و کاوشگر ژاپنی آکاتسوکی تکیه کردند.

پدیده "چرخش فوق‌العاده" جو زهره مدت‌هاست که دانشمندان را متحیر کرده است، اما یک مطالعه اخیر نشان داده است که علت اصلی آن در گرمای خورشید نهفته است. وقتی خورشید یک طرف سیاره را گرم می‌کند، یک اثر جزر و مدی مانند در جو ایجاد می‌کند، زیرا هوای گرم در سمت روز منبسط می‌شود و به سمت شب حرکت می‌کند.

پیش از این، اعتقاد بر این بود که دو تغییر جوی روزانه عامل اصلی هستند، اما یافته‌های جدید نشان داد که یک چرخه جزر و مدی روزانه، بزرگترین نقش را در به حرکت درآوردن این باد‌های قدرتمند ایفا می‌کند. این باد‌های قدرتمند مانند یک پمپ غول‌پیکر عمل می‌کنند و انرژی را به بالای ابر‌های متراکمی که سیاره را پوشانده‌اند منتقل می‌کنند و در نتیجه به عملکرد مداوم این باد‌های فوق‌العاده چرخشی دامن می‌زنند.

این کشف نه تنها درک ما از زهره را روشن می‌کند، بلکه دریچه‌ای به رفتار جو سایر سیارات با چرخش آهسته نیز می‌گشاید.

در حالی که سوالات همچنان باقی است، ما یک قدم به کشف یکی از بزرگترین اسرار منظومه شمسی خود نزدیک‌تر شده‌ایم.

منبع: Space.com

برچسب ها: سیاره زهره ، فضا ، بادهای شدید
خبرهای مرتبط
پایان ماموریت کاوشگر آکاتسوکی پس از هشت سال حضور در مدار زهره
مقارنه زهره و زحل در آسمان/ علاقه‌مندان به فضا ۲ بهمن را از دست ندهند
کشفی جدید در مورد احتمال وجود حیات در سیاره زهره
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امروز؛ آخرین فرصت ثبت نام آزمون استخدامی «سرایداران مدارس»
علائم خطرناک پس از ابتلا به آنفولانزا در کودکان + فیلم
نوآوری در صنعت آب؛ تولید کنترلر هوشمند پمپ با قابلیت‌ تنظیم فشار آب و صرفه‌جویی انرژی+ فیلم
حس متفاوتِ حج عمره برای زوج‌های دانشجو؛ از آغاز زندگی مشترک تا لبیک به دعوت حق
نسل جدید پزشکان در راه است؟
تولید پهپاد‌های بومی برای نظارت صنعتی در شرکت دانش‌بنیان ایرانی + فیلم
برگزاری همزمان جشن «ایرانمون» در ۳۲ استان و ۷۳۶ منطقه آموزشی
بدهی ۶ ماهه یکی از صندوق‌های بیمه‌گر به صنعت دارو/ تاخیر در پرداخت مطالبات سبب کمبود اقلام دارویی در بازار می‌شود
هوش مصنوعی چرخ‌دنده نجات صنایع؛ ضرورت هم‌افزایی بین صنعت و دانشگاه+ فیلم
آغاز ثبت‌نام المپیادهای علمی دانش‌آموزی
آخرین اخبار
رونمایی وان‌پلاس از گوشی جدید خود با باتری بزرگ و قابلیت‌های عکاسی رقابتی
اسرار باد‌های فوق‌العاده جذاب زهره آشکار شد
یک راز غذایی که خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش می‌دهد
برای نخستین بار پس از ۱۴ سال «آیفون ۱۷» اپل را دوباره به صدر جهان بازمی‌گرداند
پیش‌بینی یک فضانورد از وقوع نزاع شدید میان دولت‌ها برای تصاحب ماه
عادت ساده‌ای که یکی از علائم آلرژی فصلی را کاهش می‌دهد
زوج‌هایی که قصد بچه‌دار شدن دارند، ببینند + فیلم
علائم خطرناک پس از ابتلا به آنفولانزا در کودکان + فیلم
آغاز ثبت‌نام المپیادهای علمی دانش‌آموزی
چالش گران بودن تجهیزات پزشکی شبیه‌ساز
هاشمی: توسعه 5G بدون حکمرانی داده و مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست
تمامی مجوز‌های سازمان غذا و دارو الکترونیکی صادر می‌شود
برگزاری همزمان جشن «ایرانمون» در ۳۲ استان و ۷۳۶ منطقه آموزشی
امروز؛ آخرین فرصت ثبت نام آزمون استخدامی «سرایداران مدارس»
بدهی ۶ ماهه یکی از صندوق‌های بیمه‌گر به صنعت دارو/ تاخیر در پرداخت مطالبات سبب کمبود اقلام دارویی در بازار می‌شود
حرکت در مسیر فولاد سبز مهم‌‌‌‌‌ترین خواسته صنعتگران از دانشگاه تهران
نسل جدید پزشکان در راه است؟
تولید پهپاد‌های بومی برای نظارت صنعتی در شرکت دانش‌بنیان ایرانی + فیلم
نوآوری در صنعت آب؛ تولید کنترلر هوشمند پمپ با قابلیت‌ تنظیم فشار آب و صرفه‌جویی انرژی+ فیلم
حس متفاوتِ حج عمره برای زوج‌های دانشجو؛ از آغاز زندگی مشترک تا لبیک به دعوت حق
هوش مصنوعی چرخ‌دنده نجات صنایع؛ ضرورت هم‌افزایی بین صنعت و دانشگاه+ فیلم
لغو امتیاز ۴۴ مدرسه غیر دولتی به دلیل تخلفات
نوشیدن آب در حین صرف غذا مفید است یا مضر؟ + فیلم