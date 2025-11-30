سیل و رانش زمین در اندونزی تا کنون بیش از ۴۰۰ کشته و ۴۰۰ مفقودی بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس آمار منتشر شده توسط آژانس ملی مدیریت بلایای طبیعی اندونزی، تعداد کشتهشدگان سیل ویرانگر و رانش زمین در این کشور به ۴۴۲ نفر افزایش یافته و در همین حال، بازماندگان ناامیدانه به دنبال غذا و آب میگردند.
گفته شده ۴۰۲ نفر دیگر هنوز مفقود هستند و نیروهای امدادی برای رسیدن به بخشهایی از جزیره سوماترا در غرب این کشور که بیشترین آسیب را دیده است، تلاش میکنند. به گفته منابع، هزاران نفر در این جزیره بدون کمکهای اولیه گیر افتادهاند.
در پی بارش شدید بارانهای موسمی که بخشهایی از اندونزی، تایلند و مالزی را در بر گرفته، حداقل ۶۰۰ نفر در سراسر جنوب شرقی آسیا جان خود را از دست دادهاند. این سیل همچنین باعث رانش زمین، آسیب به جادهها و قطع خطوط ارتباطی شده است.
سیل در اندونزی هزاران نفر را آواره کرده و حداقل دو شهر در جزیره سوماترا همچنان قابل دسترسی نیستند. مقامات اعلام کردند که دو کشتی جنگی از شهر جاکارتا، بزرگترین شهر اندونزی برای ارائه کمک اعزام کردهاند.
فصل بارانهای موسمی اغلب بارانهای شدیدی را به همراه دارد که باعث رانش زمین و سیلهای ناگهانی میشود. همچنین یک طوفان گرمسیری شرایط امسال را تشدید کرده است و تلفات سیل در اندونزی و تایلند را به شدت افزایش داده است.
کارشناسان میگویند تغییرات اقلیمی بر الگوهای طوفان، از جمله مدت و شدت آن، تأثیر گذاشته و منجر به بارندگیهای شدیدتر و سیل ناگهانی میشود.
منبع: الجزیره