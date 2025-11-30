سیل و رانش زمین در اندونزی تا کنون بیش از ۴۰۰ کشته و ۴۰۰ مفقودی بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس آمار منتشر شده توسط آژانس ملی مدیریت بلایای طبیعی اندونزی، تعداد کشته‌شدگان سیل ویرانگر و رانش زمین در این کشور به ۴۴۲ نفر افزایش یافته و در همین حال، بازماندگان ناامیدانه به دنبال غذا و آب می‌گردند.

گفته شده ۴۰۲ نفر دیگر هنوز مفقود هستند و نیرو‌های امدادی برای رسیدن به بخش‌هایی از جزیره سوماترا در غرب این کشور که بیشترین آسیب را دیده است، تلاش می‌کنند. به گفته منابع، هزاران نفر در این جزیره بدون کمک‌های اولیه گیر افتاده‌اند.

در پی بارش شدید باران‌های موسمی که بخش‌هایی از اندونزی، تایلند و مالزی را در بر گرفته، حداقل ۶۰۰ نفر در سراسر جنوب شرقی آسیا جان خود را از دست داده‌اند. این سیل همچنین باعث رانش زمین، آسیب به جاده‌ها و قطع خطوط ارتباطی شده است.

سیل در اندونزی هزاران نفر را آواره کرده و حداقل دو شهر در جزیره سوماترا همچنان قابل دسترسی نیستند. مقامات اعلام کردند که دو کشتی جنگی از شهر جاکارتا، بزرگ‌ترین شهر اندونزی برای ارائه کمک اعزام کرده‌اند.

فصل باران‌های موسمی اغلب باران‌های شدیدی را به همراه دارد که باعث رانش زمین و سیل‌های ناگهانی می‌شود. همچنین یک طوفان گرمسیری شرایط امسال را تشدید کرده است و تلفات سیل در اندونزی و تایلند را به شدت افزایش داده است.

کارشناسان می‌گویند تغییرات اقلیمی بر الگو‌های طوفان، از جمله مدت و شدت آن، تأثیر گذاشته و منجر به بارندگی‌های شدیدتر و سیل ناگهانی می‌شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: سیل شدید ، اندونزی ، رانش زمین
خبرهای مرتبط
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۳۰۰ نفر گذشت
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۶ غرب اندونزی را لرزاند
آتش‌سوزی مرگبار هنگ‌کنگ؛
تعداد کشته‌ها به ۹۴ نفر افزایش یافت/ مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ‌کنگ در ۸۰ سال گذشته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قمار بن‌سلمان، موازنه وحشت در خلیج فارس
سقوط مرد سایه‌ها
درخواست نتانیاهو از رئیس رژیم صهیونیستی برای عفو در پرونده‌های فساد
پیشنهاد نامزدی گروسی برای دبیرکلی سازمان ملل؛ چهره‌ای مورد تأیید اسرائیل
ادامه خشم عمومی از آتش‌سوزی مرگبار هنگ‌کنگ و هشدار پکن به اخلالگران
انفجار و آتش‌سوزی عظیم در مرکز بازیافت سیدنی + فیلم
چهار کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی کالیفرنیا
عملیات تخریب ساختمان‌های مسکونی در شرق غزه توسط اسرائیل
توافق پاکستان و مصر برای اجرای آتش‌بس و بازسازی غزه
ادعای سی ان ان: مادورو پس از تحریم هوایی به دنبال تماس با ترامپ بود
آخرین اخبار
پایان ۵۰ روز بسته‌بودن مرز تورخم؛ گذرگاه پاکستان و افغانستان فردا بازمی‌شود
لاپید: نتانیاهو باید به گناهان خود اعتراف و سپس کناره‌گیری کند 
ایران و افغانستان برای تسهیل مبادلات بانکی به توافق رسیدند
توافق ایران و افغانستان برای تشکیل کمیته مشترک حمایت از دانشجویان افغانستانی
آکسیوس: نمایندگان ترامپ طرح نهایی شده صلح را روز سه‌شنبه به پوتین می‌دهند
هند در آستانه مذاکرات تسلیحاتی با روسیه هم‌زمان با سفر آتی پوتین
هشدار وزیر دفاع پاکستان درباره بازنگری در حمایت از توافق غزه
شمار کشته‌‌های آتش‌سوزی مرگبار هنگ کنگ به ۱۴۶ نفر رسید
ادعای ارتش اسرائیل درباره ترور چهار رزمنده فلسطینی در شرق رفح
فوربس: روسیه استراتژی پهپادی خود را تغییر می‌دهد
درخواست نتانیاهو از رئیس رژیم صهیونیستی برای عفو در پرونده‌های فساد
آتش‌سوزی مرگبار در شرق فرانسه دستکم ۵ کشته برجای گذاشت
توافق پاکستان و مصر برای اجرای آتش‌بس و بازسازی غزه
زخمی شدن چهار فعال بین‌المللی در پی حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری
قطر: نباید به اسرائیل اجازه داده شود که مانع اجرای مرحله دوم توافق غزه شود
ادامه خشم عمومی از آتش‌سوزی مرگبار هنگ‌کنگ و هشدار پکن به اخلالگران
اعتراض قزاقستان به حمله اوکراین به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله خزر
انفجار و آتش‌سوزی عظیم در مرکز بازیافت سیدنی + فیلم
هیئت بلندپایه ازبکستان برای گسترش همکاری‌های کشاورزی وارد کابل شد
اتهام طالبان علیه سازمان اطلاعاتی پاکستان پس از تیراندازی واشنگتن
مصر صدها فلسطینی را برای نیروی پلیس آینده غزه آموزش می‌دهد
دیدار مقام‌های طالبان و ایران برای گسترش تجارت کشاورزی
دستور سراسری توقف صدور ویزا برای افغان‌ها توسط دولت ترامپ
آمریکا هفته آینده برای دستیابی به توافق صلح به زلنسکی فشار بیشتری خواهد آورد
قمار بن‌سلمان، موازنه وحشت در خلیج فارس
سقوط مرد سایه‌ها
تاخیر در فرودگاه‌های استرالیا به دلیل قطعی سیستم گذرنامه
چهار کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی کالیفرنیا
پیشنهاد نامزدی گروسی برای دبیرکلی سازمان ملل؛ چهره‌ای مورد تأیید اسرائیل
هشدار اشتباه حمله هوایی در اراضی اشغالی فعال شد