رئیس دادگستری با تقدیر از اقدامات اداره منابع طبیعی، بر آمادگی کامل دستگاه قضایی برای حمایت حقوقی و قضایی و برخورد قانونی با هرگونه تعرض به اراضی ملی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعیدی  با تقدیر از حمایت‌های مجموعه قضایی در صیانت از اراضی ملی، بر نقش اثرگذار دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و پشتیبانی از برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

وی گفت: «حمایت دستگاه قضایی، پشتوانه‌ای مهم برای اجرای طرح‌های حفاظت از منابع طبیعی و ترویج مشارکت مردمی است.»

دادستان پلدختر نیز با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای عمومی است، از مردم خواست در این حوزه نقش فعال‌تری داشته باشند و افزود: «از همه طبیعت‌دوستان دعوت می‌کنم با ثبت‌نام در سامانه همیار طبیعت به عنوان عضو افتخاری، در حفاظت از جنگل‌ها، مراتع با دستگاه‌های مسئول همکاری کنند.»

رئیس دادگستری نیز با تقدیر از اقدامات اداره منابع طبیعی، بر آمادگی کامل دستگاه قضایی برای حمایت حقوقی و قضایی و برخورد قانونی با هرگونه تعرض به اراضی ملی تأکید کردند.

این دیدار در فضایی صمیمی و همراه با تأکید بر ادامه همکاری‌ها در جهت ارتقای فرهنگ منابع طبیعی و مشارکت عمومی به پایان رسید.

منبع: فرمانداری پلدختر

برچسب ها: دادستانی ، زمین خواران
خبرهای مرتبط
متهم زمین خواری ۲۱ هزار میلیاردی در دام پلس مازندران 
طرح شکایت علیه زمین خواران پارک ارم تبریز
رفع تصرف اراضی ملی در فهرج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جرم‌انگاری کشت گیاهان ممنوعه؛ دهیاران متخلف برکنار می‌شوند
برداشت ۵ تن زعفران از مزارع لرستان/ رونمایی از برند اختصاصی زعفران استان
دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی کوهدشت
هشدار پلیس‌راه لرستان؛ لغزندگی جاده‌ها در راه است
ورود مردم به فرآیند طراحی محوطه قلعه فلک‌الافلاک؛ مشارکت عمومی در اولویت است
پیشگیری قبل از بحران؛ شناسایی به‌موقع، سدّ ورود اچ‌آی‌وی به مرحله ایدز
جاده مرگ در دورود لرستان + فیلم
اولتیماتوم دستگاه قضایی پلدختر به زمین‌خواران؛ تعرض به منابع طبیعی بی‌پاسخ نمی‌ماند
آخرین اخبار
اولتیماتوم دستگاه قضایی پلدختر به زمین‌خواران؛ تعرض به منابع طبیعی بی‌پاسخ نمی‌ماند
جاده مرگ در دورود لرستان + فیلم
پیشگیری قبل از بحران؛ شناسایی به‌موقع، سدّ ورود اچ‌آی‌وی به مرحله ایدز
ورود مردم به فرآیند طراحی محوطه قلعه فلک‌الافلاک؛ مشارکت عمومی در اولویت است
هشدار پلیس‌راه لرستان؛ لغزندگی جاده‌ها در راه است
برداشت ۵ تن زعفران از مزارع لرستان/ رونمایی از برند اختصاصی زعفران استان
دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی کوهدشت
جرم‌انگاری کشت گیاهان ممنوعه؛ دهیاران متخلف برکنار می‌شوند
فرزندآوری یک ضرورت استراتژیک است، نه انتخاب فردی
تنها ۱۰ درصد آب در سدهای لرستان؛ هشدار درباره فروپاشی منابع زیرزمینی