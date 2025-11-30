رئیس دادگستری با تقدیر از اقدامات اداره منابع طبیعی، بر آمادگی کامل دستگاه قضایی برای حمایت حقوقی و قضایی و برخورد قانونی با هرگونه تعرض به اراضی ملی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعیدی با تقدیر از حمایت‌های مجموعه قضایی در صیانت از اراضی ملی، بر نقش اثرگذار دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و پشتیبانی از برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

وی گفت: «حمایت دستگاه قضایی، پشتوانه‌ای مهم برای اجرای طرح‌های حفاظت از منابع طبیعی و ترویج مشارکت مردمی است.»

دادستان پلدختر نیز با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای عمومی است، از مردم خواست در این حوزه نقش فعال‌تری داشته باشند و افزود: «از همه طبیعت‌دوستان دعوت می‌کنم با ثبت‌نام در سامانه همیار طبیعت به عنوان عضو افتخاری، در حفاظت از جنگل‌ها، مراتع با دستگاه‌های مسئول همکاری کنند.»

رئیس دادگستری نیز با تقدیر از اقدامات اداره منابع طبیعی، بر آمادگی کامل دستگاه قضایی برای حمایت حقوقی و قضایی و برخورد قانونی با هرگونه تعرض به اراضی ملی تأکید کردند.

این دیدار در فضایی صمیمی و همراه با تأکید بر ادامه همکاری‌ها در جهت ارتقای فرهنگ منابع طبیعی و مشارکت عمومی به پایان رسید.

منبع: فرمانداری پلدختر