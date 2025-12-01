سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران گفت: طلوع ابرماه و همچنین مقارنه ماه با خوشه پروین و سیاره پرنور مشتری از رویدادهای مهم این هفته در آسمان شب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ منصوره شوشتری* - سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران در تشریح رویدادهای نجومی هفته پیش‌رو (دهم تا هفدهم آذر) گفت: طلوع ابرماه و همچنین مقارنه ماه با خوشه پروین و سیاره پرنور مشتری از رویدادهای مهم این هفته در آسمان شب است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، کاظم کوکرم افزود: در هفته‌ پیش‌رو دو رویداد مهم نجومی را خواهیم دید که بازیگر هر دو رویداد هم ماه است.

وی ادامه داد: اولین رویداد پنجشنبه (سیزدهم آذر) اتفاق می‌افتد و در جریان آن ما قرص ماه را به صورت کامل یا ابرماه در آسمان شب می‌توانیم شاهد باشیم. ابر ماه به این معنی است که کره ماه را در نزدیکترین نقطه مداری خود به کره زمین می‌توانیم رصد کنیم. فاصله ماه با زمین در آن روز حدود ۳۵۵ هزار کیلومتر است و به همین دلیل ابعاد ماه نسبت به شرایط عادی حدود ۸ تا ۱۰ درصد بزرگ‌تر در آسمان دیده می‌شود. قطر این ابر ماه نسبت به ماه‌های عادی مختصری بزرگ‌تر و به لحاظ روشنایی هم حدود ۲۰ درصد روشن‌تر هست.

نمای شبیه‌سازی شده از مقارنه ماه و مشتری در یکشنبه شب، ۱۶ آذر ۱۴۰۴، رو به جهت مشرق با چشم غیرمسلح

این منجم آماتور رویداد دیگر را مقارنه ماه با خوشه پروین برشمرد و گفت: همان روز پنجشنبه مقارنه ماه با خوشه پروین هم در آسمان شب اتفاق می‌افتد؛ ولی درخشش بالای ماه در این شب تقریباً مانع از این می‌شود که بتوانیم ستاره‌های خوشه پروین را که در نزدیکی ماه قرار گرفتند با چشم غیرمسلح به‌خوبی ببینیم.

کوکرم در تشریح رویداد بعدی نجومی اظهار داشت: رویداد بعدی روز یکشنبه (شانزدهم آذر) حوالی ساعت ۲۳ اتفاق می‌افتد و می‌بینیم ماه در حالی در آسمان و در برج جوزا طلوع کرده که در سمت راستش جرم پرنوری می‌درخشد که در واقع سیاره مشتری است که با چشم غیرمسلح به‌خوبی دیده می‌شود.

وی گفت: اندکی بالاتر از ماه هم دو ستاره دیگر نسبتاً پرنور و البته کم نورتر از مشتری با چشم غیرمسلح قابل مشاهده خواهند بود که ستاره‌های کاستور و پولوکس در صورت فلکی جوزا هستند، این همنشینی نیز منظره زیبایی را برای علاقه‌مندان ایجاد می‌کند که با چشم غیرمسلح هم قابل مشاهده است.

نمایی شبیه‌سازی شده از ابرماه شامگاه پنجشنبه ۱۳ آذر، رو به جهت مشرق، پس از تاریک شدن آسمان

به گفته کوکرم فرصت خوبی است که به کمک ماه بتوانیم سیاره مشتری را هم در آسمان ببینیم. در ادبیات ما مقارنه ماه و مشتری از گذشته‌های دور جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند و طالع‌بین‌ها این مقارنه را زمان خوبی توصیف می‌کردند؛ ولی از نظر علمی می‌دانیم گردش ماه و سیاره‌ها در آسمان و جابه‌جا شدن آنها بین ستاره‌ها و اینکه گهگاهی کنار همدیگر قرار می‌گیرند، از نظر علمی به هیچ وجه در زندگی ما تاثیر معنی‌داری ندارند. زیرا فاصله بین این اجرام در آسمان میلیاردها کیلومتر است.

وی در بیان مثالی افزود: همان شب شانزدهم آذر که مقارنه ماه و مشتری رخ می‌دهد، فاصله ماه تا زمین حدود ۳۶۵ هزار کیلومتر و فاصله سیاره مشتری با ما حدود ۸۰۰ میلیون کیلومتر است! بنابراین با درنظر گرفتن این فواصل نجومی، احتمال هر نوع تاثیر گرانشی یا غیر گرانشی سیاره‌ها بر احوالات ما اساسا مطرح نیست.

*کارشناس علم و فرهنگ