فیلم سینمایی «آلفا» با گویندگی ۹ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این سینمایی در گونه اکشن، ماجراجویی و درام محصول سوئیس و هلند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه چهار سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی علیرضا باشکندی و صدابردار آن محمد امین مردانلو است. شیلا آژیر، متانت اسماعیلی، آرزو امیربدری، علی جلیلی باله، سحر صحامیان، امیرمحمد صمصامی، نسرین کوچک خانی، غلامرضا مهرزادیان و علیرضا باشکندی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره رین، جوانی گوشه‌گیر است که پس از مرگ مادرش به روستایی در کوه‌های آلپ نقل مکان کرده و مربی اسکی می‌شود. پدر برون‌گرایش به دیدارش می‌آید و با رفتار متفاوتش تنش میان آن دو بالا می‌گیرد. آنها به طرف قله صعود می‌کنند، اما طوفان آنها را گرفتار می‌کند و در میانه خطر، پدر و پسر کینه‌ها را کنار می‌گذارند. رین برای نجات پدرش به هر دری می‌زند.

یکی از دستمایه‌های همیشه جذاب در تاریخ سینما موضوع روابط پدران و پسران در یک خانواده بوده است. پدران، در خشت خام می‌بینند آنچه را که پسران در آیینه می‌بینند و بنابراین، تمام تلاش خود را به خرج می‌دهند تا تجربه‌های زندگی دراز خود را به پسران منتقل کنند تا پسران بتوانند در زندگی خود موفق‌تر و شادتر از پدران شان باشند. با این حال، ممکن است به دلیل فاصله‌های نسلی، پسران نتوانند سبک دلسوزی‌های پدران را نسبت به خود به درستی درک کنند یا پدران نتوانند از راه و روشی که بر پسران کارسازتر باشد و مؤثرتر افتد، تجربیات گران بهای خود را به آنان منتقل کنند. با وجود این، پدران همواره و تا وقتی که جانی در بدن دارند، دلسوز و خیرخواه فرزندان خود می‌مانند و برای این که پسران راه زندگی مناسب خویش را بیابند، از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنند. فیلم سینمایی «آلفا» جذابیت دراماتیک خود را مدیون چنین پیش زمینه‌ای در فیلم‌های موسوم به پدر و پسری است. در این فیلم، قرار گرفتن پدر در شرایطی پرمخاطره و تلاش فراوان پسر برای نجات جان پدر، زمینه ساز این می‌شود که پدر و پسر، پس از سال‌ها فاصله از نظر عاطفی، سرانجام به هم نزدیک شوند.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روند‌های ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکه‌ی چهار، برای مخاطبان پخش شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما