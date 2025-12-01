سخنگوی وزارت صمت گفت: هفته گذشته دو منبع بانکی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان در حساب قطعه سازان کشور واریز شده و این منابع هیچ گردشی در حساب خودروسازان ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- زارعی سخنگوی وزارت صمت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه هفته گذشته دو منبع بانکی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان برای قطعه سازان ابلاغ شده است گفت:  مکانیزم عملیاتی شدن این مبالغ به این صورت است که  قطعه‌سازها باید به بانک معرفی شده و پس از تایید  بانک مبلغ اعلام شده را به حساب قطعه‌سازان واریز خواهد کرد.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه این منابع به هیچ عنوان در حساب خودروسازان گردشی ندارد افزود: این منابع مالی به صورت مستقیم در اختیار سازمان مربوطه قرار می‌گیرد و در حساب خودروسازان گردش نخواهد داشت.

زارعی افزود: با دریافت این منابع مالی، خودروسازان قادر خواهند بود تکالیف خود را با سرعت بیشتری انجام دهند.

وی اظهار داشت: با ابلاغ این منابع بانکی، خودروسازان می‌توانند از طریق قطعه‌سازها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند و به این ترتیب در انجام پروژه‌های خود سرعت بیشتری بگیرند.

در صنعت و مخصوصا خودرو سازان هیچ علاقه ای به خرید و استفاده از محصولات با کیفیت قطعه سازان داخلی ندارند ، بلکه بخاطر منافع و پورسانتهایی که طرف چینی میدهد مایلند قطعات بی کیفت و حتی گران چینی را خریداری و استفاده کنند . حتی در محصولات ملی.
