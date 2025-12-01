باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شورای مسلمانان فرانسه (CFCM) گزارش داد که شورای نمایندگان نهادهای یهودی در فرانسه (CRIF) در جاسوسی علیه مسلمانان فرانسه مشارکت دارد و نتایج آن به رژیم تروریستی اسرائیل منتقل میشود.
شورای مسلمانان اعلام کرد که این تحقیقات توسط دو نفر انجام شده است که یکی از آنها نامش در اختیار نیست و به او مامور اسرائیل گفته میشود و دیگری به نام دیدیه لانگ، تاجر فناوری دیجیتال فرانسوی، توصیف شده است. این شورا همچنین تاکید کرد که چهرههای سیاسی، اداری و امنیتی فرانسه ممکن است با ارائه اطلاعات در این تحقیقات مشارکت داشته باشند.
در ویدئویی که در رسانههای اجتماعی منتشر شد، لانگ تأیید کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۳ روی استراتژی به نفع سازمانهای یهودی در فرانسه کار میکرده است. او توضیح داد که با داو مایمون، که با رژیم تروریستی اسرائیل در امور مربوط به روابط با اسلام همکاری میکند و به این رژیم تروریستی در مورد امنیت و روابط یهودیان در اروپا مشاوره میدهد، همکاری داشته است.
در جریان تحقیقات، افراد دخیل اظهار داشتند که با «افرادی از سرویسهای اطلاعاتی فرانسه، مقامات امنیتی، افسران سابق پلیس از سنت دنیس، کمیسرهای حوزه قضایی، اعضای اداره اطلاعات نظامی و همچنین مقامات منتخب محلی، چهرههای امنیتی و روشنفکران» ملاقات کردهاند.
طبق همین مدارک، تمام اطلاعات مربوط به مسلمانان در فرانسه در یک گزارش مفصل به سازمان جاسوسی رژیم تروریستی اسرائیل منتقل شده است.
لانگ ادعا کرد که جاسوسان صهیونیست و فرانسوی، مسلمانان در فرانسه را تهدیدی بالقوه برای یهودیان میدانستند و به این نتیجه رسیدند که تقریبا ۱۵۰ هزار یهودی به دلیل حضورشان در جمعیتهای عمدتا عرب، مسلمان، ترکیهای یا پاکستانی، میتوانند «در معرض خطر» باشند.
منبع: آر تی