شورای مسلمانان فرانسه فاش کرد که یهودیان و جاسوسان فرانسوی و اسرائیلی اطلاعات مسلمانان این کشور را به رژیم اسرائیل منتقل کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شورای مسلمانان فرانسه (CFCM) گزارش داد که شورای نمایندگان نهاد‌های یهودی در فرانسه (CRIF) در جاسوسی علیه مسلمانان فرانسه مشارکت دارد و نتایج آن به رژیم تروریستی اسرائیل منتقل می‌شود.

شورای مسلمانان اعلام کرد که این تحقیقات توسط دو نفر انجام شده است که یکی از آنها نامش در اختیار نیست و به او مامور اسرائیل گفته می‌شود و دیگری به نام دیدیه لانگ، تاجر فناوری دیجیتال فرانسوی، توصیف شده است. این شورا همچنین تاکید کرد که چهره‌های سیاسی، اداری و امنیتی فرانسه ممکن است با ارائه اطلاعات در این تحقیقات مشارکت داشته باشند.

در ویدئویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، لانگ تأیید کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۳ روی استراتژی به نفع سازمان‌های یهودی در فرانسه کار می‌کرده است. او توضیح داد که با داو مایمون، که با رژیم تروریستی اسرائیل در امور مربوط به روابط با اسلام همکاری می‌کند و به این رژیم تروریستی در مورد امنیت و روابط یهودیان در اروپا مشاوره می‌دهد، همکاری داشته است.

در جریان تحقیقات، افراد دخیل اظهار داشتند که با «افرادی از سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، مقامات امنیتی، افسران سابق پلیس از سنت دنیس، کمیسر‌های حوزه قضایی، اعضای اداره اطلاعات نظامی و همچنین مقامات منتخب محلی، چهره‌های امنیتی و روشنفکران» ملاقات کرده‌اند.

طبق همین مدارک، تمام اطلاعات مربوط به مسلمانان در فرانسه در یک گزارش مفصل به سازمان جاسوسی رژیم تروریستی اسرائیل منتقل شده است.

لانگ ادعا کرد که جاسوسان صهیونیست و فرانسوی، مسلمانان در فرانسه را تهدیدی بالقوه برای یهودیان می‌دانستند و به این نتیجه رسیدند که تقریبا ۱۵۰ هزار یهودی به دلیل حضورشان در جمعیت‌های عمدتا‌ عرب، مسلمان، ترکیه‌ای یا پاکستانی، می‌توانند «در معرض خطر» باشند.

منبع: آر تی

برچسب ها: جاسوسی اسرائیل ، مسلمانان فرانسه
خبرهای مرتبط
جاسوسی اسرائیل از دولت ترامپ
اسرائیل چگونه گوشی را به یک جاسوس‌افزار تبدیل می‌کند؟ + فیلم
جاسوسی صهیونیست‌ها برای ایران، چالش جدید رژیم + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
آخرین اخبار
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
فدریکا موگرینی بازداشت شد
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
کرملین: میانجی‌گری آمریکا در مذاکرات اوکراین مؤثر است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
شکایت فرانسه علیه اسرائیل به اتهام مانع‌تراشی برای خبرنگاران
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد
رئیس‌جمهور کره جنوبی بار دیگر خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی شد
پاکستان و چین رزمایش مشترک ضدتروریستی را آغاز کردند