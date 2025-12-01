به ادعای یک منبع در جریان مذاکرات غیررسمی با نمایندگان آمریکا، رئیس جمهور ونزوئلا آمادگی خود را برای کناره‌گیری در ۱۸ ماه آینده اعلام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع گزارش داد که در جریان مذاکرات غیررسمی با نمایندگان ایالات متحده، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا آمادگی خود را برای کناره‌گیری در ۱۸ ماه آینده اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، دولت مادورو در تلاش برای ایجاد گفت‌و‌گو بین دو کشور با نمایندگان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده تماس گرفته است. سی‌ان‌ان خاطرنشان کرد که برخی از مقامات آمریکایی پیشنهاد استعفا در آینده را به عنوان یک راه حل بالقوه برای درگیری بین کاراکاس و واشنگتن قابل قبول دانستند. با این حال، کاخ سفید در نهایت اصرار داشت که رئیس جمهور ونزوئلا فوراً کناره‌گیری کند.

در ۲۹ نوامبر، ترامپ از بسته شدن حریم هوایی ونزوئلا خبر داد.

واشنگتن کاراکاس را به عدم موفقیت کافی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر متهم کرده است. به این بهانه، ایالات متحده نیرو‌های قابل توجهی را به کارائیب اعزام کرده است، از جمله یک گروه ضربت به رهبری ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد، یک زیردریایی هسته‌ای و بیش از ۱۶۰۰۰ سرباز. از ماه سپتامبر، نیرو‌های آمریکایی حداقل ۲۰ قایق را منهدم کرده و بیش از ۸۰ نفر را کشته‌اند.

رسانه‌های آمریکایی بار‌ها گزارش داده‌اند که ایالات متحده ممکن است به زودی حملاتی علیه ونزوئلا انجام دهد. در ۲۷ نوامبر، ترامپ گفت که واشنگتن خیلی زود عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا را در خشکی آغاز خواهد کرد، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد.

