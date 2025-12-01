مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از کشف و ضبط ۷ تن هیزم جنگلی در روستای حور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  شهامت هدایت با اعلام این خبرگفت: طی عملیات و رصد اطلاعاتی مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان نمین و اخذ دستور قضایی این میزان هیزم جنگلی که در انباری در روستای حور دپو شده بود با همکاری پاسگاه انتظامی حور کشف و ضبط شد.

او افزود: در این رابطه یک نفر متخلف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

هدایت با بیان اینکه نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل به صورت شبانه‌روزی و با کنترل گلوگاه‌های قاچاق با متخلفان برخورد جدی می‌کنند، گفت: حفاظت از منابع طبیعی و تلاش برای مبارزه با قاچاق چوب‌های جنگلی وظیفه همگانی است و انتظار می‌رود در این زمینه مردم همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هرگونه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب، مراتب را به شماره تلفن‌های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل گزارش دهند.

