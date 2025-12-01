سمیه گل‌پور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، بر لزوم توجه به حقوق کارگران و رفع مشکلات آن‌ها برای تقویت تولید ملی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - سمیه گل‌پور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مشکلات و چالش‌های اساسی جامعه کارگری کشور گفت: هر روز که چرخ یک کارخانه می‌چرخد، هر شیفتی که در معادن، کارگاه‌ها، واحد‌های صنعتی و خدماتی آغاز می‌شود، سنگر تازه‌ای در جبهه بزرگ اقتصاد گشوده می‌گردد؛ جبهه‌ای که کارگران ایران، جهادگران خاموش و بی‌ادعای آن هستند. امروز میدان نبرد کشور‌ها تغییر کرده و پیروزی و شکست ملت‌ها نه در خاکریز نظامی، بلکه در میدان تولید رقم می‌خورد. در چنین شرایطی «کار» تنها فعالیت اقتصادی نیست؛ جهاد ملی است و کارگران، پیشتازان بی‌بدیل این جهادند.

وی گفت: طبقه کارگر ایران با بیش میلیون‌ها نفر عضو تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشور قلمداد می‌شود، آنان در سخت‌ترین دوران از جنگ تحمیلی تا سال‌های سنگین تحریم بار اقتصاد را بر دوش کشیده‌اند بی‌آنکه سهم منصفانه‌ای از ثمرات آن را دریافت کنند. اما با وجود این ایستادگی تاریخی، بخش زیادی از مسائل بنیادین جامعه کارگری هنوز حل نشده و همین نقطه ضعف، آینده تولید ملی را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: چالش دستمزد و معیشت نخستین مسأله جدی است، فاصله چشمگیر میان حقوق کارگران و هزینه واقعی سبد معیشت، نه‌تنها زندگی را دشوار کرده، بلکه انگیزه نیروی کار را نیز تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر، گسترش پیمانکاری‌ها و قرارداد‌های موقت در بسیاری از صنایع، عملاً امنیت شغلی را به یک آرزو تبدیل کرده و نارضایتی‌های فراوانی ایجاد کرده است. بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی هم خطر بزرگی برای منابع بین‌النسلی کارگران محسوب می‌شود.

گلپور تصریح کرد: اینها تنها مشکلات صنفی نیستند؛ مسائل استراتژیک تولید ملی‌اند. کشوری که دستمزد عادلانه، بیمه پایدار، امنیت شغلی و کرامت انسانی نیروی کار در آن تضمین نشده باشد، نمی‌تواند جهش تولید را تجربه کند. تجربه کشور‌های موفق نشان داده که تولید زمانی شکوفا می‌شود که نیروی کار، محترم، مطمئن و دارای جایگاه باشد.

رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: در این میان، نقش تشکل‌های کارگری بی‌بدیل است. تشکل‌ها کانال انتقال تجربه و خواست کارگران به سیاست‌گذاران‌اند. آنها تنها ابزار مطالبه‌گری نیستند؛ بلکه نهادی برای ایجاد تعادل میان دولت، کارفرما و نیروی کار هستند. بااین‌حال، حضور تشکل‌ها در سیاستگذاری هنوز «محدود» و «غیرسیستمی» است. تصمیم‌های کلان حوزه کار و تولید نباید بدون مشارکت واقعی این نهاد‌ها اتخاذ شود.

حق مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌سازی باید به یک الزام قانونی تبدیل شود؛ نه یک امتیاز قابل چشم‌پوشی

وی افزود: در موضوعاتی مانند تعیین دستمزد، ساماندهی پیمانکاری‌ها، تنظیم قوانین کار و نظارت بر حقوق بنیادین کارگران، حضور تشکل‌ها می‌تواند هم ثبات اجتماعی ایجاد کند و هم به ارتقای کیفیت تولید کمک کند. یکی از خطرناک‌ترین روند‌های امروز، مهاجرت نیروی انسانی ماهر است. کارگری که سال‌ها در یک صنعت تجربه اندوخته و مهارت تخصصی کسب کرده، وقتی آینده‌ای روشن نمی‌بیند، ناچار به ترک کشور می‌شود. این مهاجرت خاموش، هزینه‌ای سنگین به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند؛ چراکه خروج هر کارگرِ ماهر، برابر با از دست دادن سال‌ها تجربه و میلیون‌ها تومان سرمایه‌گذاری آموزشی است. ریشه حل این بحران نیز در حمایت واقعی از حقوق و منزلت کارگران است.

اگر می‌خواهیم چرخ تولید پرشتاب‌تر حرکت کند، باید نگاه‌ها را اصلاح کنیم:

دستمزد بر اساس سبد واقعی معیشت تعیین شود.

پیمانکاری‌ها ساماندهی و محدود شوند تا امنیت شغلی بازگردد.

بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی به‌صورت برنامه‌مند تسویه شود.

تشکل‌های کارگری رسماً در تصمیم‌های کلان حوزه کار مشارکت داده شوند.

شأن و کرامت کارگران در سیاستگذاری‌ها جلوه واقعی یابد.

کارگران، موتور محرکه اقتصادند؛ نه نیروی مصرفی. اگر امروز از «جهاد تولید» سخن می‌گوییم، باید بدانیم که این جهاد بدون مجاهدانش یعنی کارگران به سرانجام نخواهد رسید. سیاستگذارانی که آینده را می‌سازند، باید صدای کارگران را بشنوند و در برنامه‌ریزی‌های کلان، آنان را شریک بدانند.

آینده اقتصاد ایران از مسیر تقویت نیروی کار می‌گذرد.

بی‌توجهی به این حقیقت، مستلزم هزینه‌ای است که کشور به سختی قادر به پرداخت آن خواهد بود.

برچسب ها: جامعه کارگری ، دستمزد کارگری ، انجمن صنفی کارگران
خبرهای مرتبط
در جلسه امروز شورای عالی کار چه گذشت؟
مشکلات جامعه کارگری در استان تهران به‌صورت میدانی رصد می‌شود
میدری:
از مشکلات کارگران آگاهیم، برای حل آن تلاش و اقدام می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
چشم بسته غیب گفتی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
زمانی تقویت نیروی کار ارزشمند هست که اولا چندمان پرسنلی و مدیریتی از روی ضوابط و توانایی های فردی باشد نه روابط . دوما فساد اقتصادی و سیاسی و رانت سد راه توسعه نشود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
رییس کانون خودش چقدر تقویت شده است و حقوق و مزایای ایشون چقدره و محل زندگیشون کجاست ؟ فکر نمیکنم .........
۰
۰
پاسخ دادن
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
آخرین اخبار
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
اوحدی: دشمن ۲۰ سال برای ایجاد بحران در ایران برنامه‌ریزی کرد
ادغام اجتماعی رویکرد جدید مواجهه با معلولیت است/ ایجاد ۹۰ هزار شغل برای معلولان
عملیات گسترده هلال‌احمر برای مهار آتش‌سوزی جنگل توسکستان
ساماندهی و انضباط شهری در ۴۵ محور پایتخت
مترو و اتوبوس رایگان برای زنان در روز زن/ برگزاری کنسرت در ۵ نقطه پایتخت
هوای پایتخت دوباره ناسالم و وضعیت قرمز شد
اعضای باند کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی فروش حواله خودرو دستگیر شدند
روغن‌های خوراکی آغشته به ۱۱ کیلو شیشه کشف شد
بهره‌برداری از خط ویژه حمل و نقل همگانی (H.O.V) در بزرگراه شهید چمران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته محور‌های شمالی
۱۸ شهروند ایرانی زندانی از کویت و گرجستان به کشور منتقل می‌شوند
مراکز آموزشی و ادارات استان تهران چهارشنبه ۱۲ آذر دایر خواهند بود
اراضی مجموعه ساصد به بوستان فناوری تبدیل می‌شود
اختلاف قیمت ۳۲ درصدی حبوبات در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به نسبت سطح شهر
رسیدگی به هیئت‎های عفو و اظهارات رجوی پیش از عملیات «فروغ جاویدان»
اعتبار ۲ هزار میلیاردی برای نوسازی مدارس
ادعای بی‌اساس رسانه‌های معاند درباره پرونده اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی دانشگاه خواجه نصیر
مرگ مرموز مدیر جوان، اعتراف همسر به قتل
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
کاهش ۱۴ درصدی تصادفات جاده‌ای در استان تهران
یورش خونین در قهوه‌خانه شادآباد؛ چهار قاتل قبل از فرار زمین‌گیر شدند
اعمال قانون بیش از ۲۹۰ هزار خودرو در ۱۰ روز نخست آذرماه
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده/ کیفرخواست متهمان پرونده شهادت قاضی احسان باقری صادر شد
دعوت وزارت کار از صاحبان کسب و کار برای پیوستن به پویش ترویج ورزش بانوان​ کارگر
پرونده پرابهام «ون‌های شهرزاد»؛ از شکست طرح تا افزایش ناگهانی قیمت
خودرو‌های شخصی هم باید برقی شوند / نگارش قانون کافی نیست
افزایش ۲۰ درصدی فوتی‌ها با آغاز آلودگی هوای تهران
تولید ۶۰ قسمت از مجموعه «آقای پلیس»؛ سفیر آموزشی پلیس در فضای مجازی
اعمال قانون دارندگان پلاک زوج/ لغزندگی در معابر شمالی تهران