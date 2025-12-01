باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک تحقیقات نشان داده است که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل با بحران بزرگی در حفظ سربازان خود رو‌به‌رو است، در حالی که مقامات ارشد نظامی همچنان در مورد کمبود فزاینده در صفوف خود هشدار می‌دهند.

به گزارش کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل، ارتش این رژیم تروریستی از کمبود تقریبا ۱۳۰۰ افسر در رده‌های ستوان و سروان، علاوه بر حدود ۳۰۰ افسر در رده سرگرد، رنج می‌برد.

این گزارش بر اساس نظرسنجی‌های داخلی ارتش است که نشان می‌دهد تنها ۶۳ درصد از افسران مایل به ادامه خدمت هستند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸، ۸۳ درصد بود و این رقم در میان افسران درجه‌دار امسال به ۳۷ درصد کاهش یافته است، در حالی که در سال ۲۰۱۸، ۵۸ درصد بود.

سال‌هاست که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل برای حفظ سربازان حرفه‌ای تلاش می‌کند، این بحران اخیرا با خستگی ناشی از جنگ‌های مداوم این رژیم تروریستی، کاهش شرایط خدمت از نظر نهاد نظامی، تنش‌های سیاسی و نارضایتی گسترده از انتصاب‌های اخیر در فرماندهی ارشد نظامی تشدید شده است.

اوایل ماه نوامبر، افسران ارشد اداره نیروی انسانی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به اعضای کنست اطلاع دادند که تقریبا ۶۰۰ سرباز حرفه‌ای درخواست بازنشستگی زودهنگام دارند و افسران جزء نیز برای پر کردن جای خالی‌های قابل توجه، پیش از موعد ارتقا می‌یابند.

ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، دادو بار خلیفه، مدیر اداره نیروی انسانی و دیگر فرماندهان این رژیم تروریستی در حال کار بر روی برنامه‌هایی برای رسیدگی به بحران رو به افزایش و جلوگیری از تصویب قوانینی هستند که می‌تواند وضعیت سربازان حرفه‌ای را بدتر کند.

در حال حاضر، تقریبا ۸۰۰۰۰ مرد از حریدی‌ها ۱۸ تا ۲۴ ساله واجد شرایط خدمت سربازی هستند، اما هنوز ثبت نام نکرده‌اند.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل مدعی است که برای کاهش فشار بر نیرو‌های عادی و ذخیره خود ناشی از جنگ در غزه، علاوه بر سایر چالش‌های نظامی، به طور فوری به تقریبا ۱۲۰۰۰ سرباز جدید نیاز دارد.

منبع: آر تی