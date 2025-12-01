باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده پلیس راه شهرستان بردسکن گفت: یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران معدن در جاده خاکی «دهان‌قلعه» بخش انابد واژگون شد که در نتیجه آن ۱۱ نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ محمد مهدوی‌نژاد افزود: این سانحه رانندگی ساعت هفت و ۵۰ دقیقه امروز و به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه به واسطه شرایط نامناسب جاده و وجود گردوخاک در این مسیر روی داده است.

وی به رانندگان توصیه کرد در مسیرهای خاکی با رعایت سرعت مطمئن و توجه کامل به جلو حرکت کنند.

مسیر خاکی دهان قلعه بخش انابد مسیر ارتباطی بیش از ۲۰ روستا و آبادی در این منطقه است که در واقع بخشی از جاده قدیم ترشیز به سبزوار محسوب می شود و هنوز بهسازی و آسفالت نشده است.