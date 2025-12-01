به گفته دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری، توان فناورانه ایران به مرحله‌ای رسیده که مشکل اصلی نه در تولید، بلکه در رساندن محصولات زیستی به بازار‌های جهانی و عبور از محدودیت‌های صادرات و انتقال ارز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ایران در حوزه فناوری با عقب‌ماندگی مواجه نیست و چالش اصلی اکنون نه در دستیابی به فناوری بلکه در ورود موفق محصولات به بازار است.

او تأکید کرد: دارویی که در سال ۲۰۲۴ مجوز FDA دریافت می‌کند، در سال ۲۰۲۵ در بازار ایران در دسترس است و این موضوع نشان می‌دهد کشور در کسب فناوری مشکلی ندارد.

او اضافه کرد: اگرچه محصولات ایرانی در حوزه‌هایی تولید می‌شوند که خودِ آنها تحریم هستند، اما این تحریم‌ها دیگر تهدیدی برای زیست‌فناوری کشور به شمار نمی‌روند و ظرفیت تولید و نوآوری در این حوزه پابرجا است.

برچسب ها: زیست فناوری ، ارز دارو
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
تجار بایذکالا بالا انجام بدهند همچنین باچین مثل روسیه کاربانکی تجاری داشته باشند دولت می تواند دوشنبه بانکی یکی مال چین باشد درایران ایران درچین شعبه بزند دیگر نیازی انتقال نباشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
تحریم برای کاسبان تحریم نعمت است
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
شما عرضه داشته باش صادر کن گرفتن پولش با دولت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
پول نگیر جنس بگیر دو سر سود
