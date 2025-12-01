باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ایران در حوزه فناوری با عقب‌ماندگی مواجه نیست و چالش اصلی اکنون نه در دستیابی به فناوری بلکه در ورود موفق محصولات به بازار است.

او تأکید کرد: دارویی که در سال ۲۰۲۴ مجوز FDA دریافت می‌کند، در سال ۲۰۲۵ در بازار ایران در دسترس است و این موضوع نشان می‌دهد کشور در کسب فناوری مشکلی ندارد.

او اضافه کرد: اگرچه محصولات ایرانی در حوزه‌هایی تولید می‌شوند که خودِ آنها تحریم هستند، اما این تحریم‌ها دیگر تهدیدی برای زیست‌فناوری کشور به شمار نمی‌روند و ظرفیت تولید و نوآوری در این حوزه پابرجا است.

