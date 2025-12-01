باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی نوجوانان افغانستان روز گذشته (یکشنبه، ۹ آذر) در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۶، با نتیجه سنگین ۴ بر صفر در برابر عمان شکست خورد و حضورش در این رقابت‌ها به پایان رسید.

این تیم پیش از این نیز در دو بازی ابتدایی خود برابر میانمار و سوریه شکست خورده بود و تنها در دیدار سوم موفق شده بود با نتیجه ۲ بر صفر نپال را شکست دهد.

با این حساب، نوجوانان افغانستانی در مجموع چهار دیدار خود با یک برد و سه باخت، تنها ۳ امتیاز کسب کردند و در گروه پنج‌تیمی خود در رده چهارم جدول قرار گرفتند.

بر اساس مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا، تنها تیم اول هر گروه به مرحله نهایی مسابقات راه می‌یابد؛ مرحله‌ای که قرار است برای دومین دوره پیاپی در عربستان سعودی برگزار شود.

با وجود نتایج نامطلوب و عدم صعود، کارشناسان فوتبال معتقدند حضور در این رقابت‌های معتبر آسیایی برای بازیکنان جوان افغانستان فرصتی ارزشمند به شمار می‌رود.

آنان بر این باورند که این بازیکنان توانستند در سطح قاره‌ای تجربه بیندوزند و توانایی‌های فردی و تیمی خود را در برابر رقبای منطق‌ای محک بزنند.