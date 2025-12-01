باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در رادیو اقتصاد درباره بودجه سال آینده گفت: اگر بحث بودجه در کشور توجه نشود و با برخی اقدامات صوری موارد و مسائل به سمت جلو سوق پیدا کند نهتنها مسائل جاری مملکت رفع نخواهد شد بلکه باعث ایجاد بحران نیز میشود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن تاکید بر مدیریت علمی و منطقی بر منابع و مصارف در کشور بیان کرد: بهطور کلی در کشور برخی هزینهها مثل حقوق و دستمزد اجتنابناپذیر است ونکته قابل توجه اینکه در همین هزینههای اجتنابناپذیر هم اگر مدیریت نشود به ناچار دولت به سراغ خلق پول واضافه برداشتها خواهد رفت.
این نماینده مجلس اضافه کرد: نتیجه خلق پول، ایجاد تورم و دامن زدن هرچه بیشتر به فقر در جامعه است.
حجتالاسلام پژمانفر گفت: متاسفانه درصدی از مردم جامعه زیر خط فقر بودند و عاملی که برای فقر در جامعه وجود داشت این بود که افراد اغلب بیکار بودند یعنی بهدلیل بیکاری فقیر بودند و قادر به تامین مخارج زندگی خود نبودند، اما در حال حاضر بهدلیل بیحسابیهای که در ارتباط با خلق پول و همینطور سیاستهای غلط اقتصادی که در کشور وجود دارد امروز جمعیتی در مملکت مثل گذشته صبح زود به سر کار میروند و تا بعد از ظهر کار میکنند، اما درآمد حاصله کفاف زندگی آنان را نمیدهد بنابراین این جمعیت هم در دایره فقر گرفتار است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا کشور به چنین وضعیتی دچار شده است، اظهار کرد: وضعیت کنونی اقتصاد مملکت بهدلیل اینکه پاها در همه جا بیش از گلیم دراز شده یعنی به منابع و مصارف کشور توجه نشده و چنین وضعیت سخت و تلخی بر مردم تحمیل شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بدون شک در کشور باید تصمیمات بزرگ و جدی در ارتباط با آب، حاملهای انرژی، منابع و مصارف و مواردی از این دست گرفته شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: اگر تصمیمات جدی گرفته نشود وضعیت آینده مملکت نسبت به شرایط کنونی بدتر خواهد بود و بدون شک با بحرانهای جدی روبرو خواهیم شد.
حجتالاسلام پژمانفر بیان کرد: فضای انتخاباتی و پوپولیستی اجازه نمیدهد این تصمیمات منطقی در مملکت گرفته شود بنابراین فضا سنگینتر و سختتر خواهد شد لذا تصمیمات منطقی تنها راهی است که میتواند کشور را نجات دهد.