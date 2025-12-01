حجت‌الاسلام پژمان‌فر می‌گوید بدون شک در کشور باید تصمیمات بزرگ و جدی در ارتباط با آب، حامل‌های انرژی، منابع و مصارف و مواردی از این دست گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در رادیو اقتصاد درباره بودجه سال آینده گفت: اگر بحث بودجه در کشور توجه نشود و با برخی اقدامات صوری  موارد و مسائل به سمت جلو سوق پیدا کند نه‌تنها مسائل جاری مملکت رفع نخواهد شد بلکه باعث ایجاد بحران نیز می‌شود. 

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن تاکید بر مدیریت علمی و منطقی بر منابع و مصارف در کشور بیان کرد: به‌طور کلی در کشور برخی هزینه‌ها مثل حقوق و دستمزد اجتناب‌ناپذیر است ونکته قابل توجه اینکه در همین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر هم اگر مدیریت نشود به ناچار دولت به سراغ خلق پول واضافه برداشت‌ها خواهد رفت.

این نماینده مجلس اضافه کرد: نتیجه خلق پول، ایجاد تورم و دامن زدن هرچه بیشتر به فقر در جامعه است.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر گفت: متاسفانه درصدی از مردم جامعه زیر خط فقر بودند و عاملی که برای فقر در جامعه وجود داشت این بود که  افراد اغلب بیکار بودند یعنی به‌دلیل بیکاری فقیر بودند و قادر به تامین مخارج زندگی خود نبودند، اما در حال حاضر به‌دلیل بی‌حسابی‌های که در ارتباط با خلق پول و همینطور سیاست‌های غلط اقتصادی که در کشور وجود دارد امروز جمعیتی در مملکت مثل گذشته صبح زود به سر کار می‌روند و تا بعد از ظهر کار می‌کنند، اما درآمد حاصله کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد بنابراین این جمعیت هم در دایره فقر گرفتار است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا کشور به چنین وضعیتی دچار شده است، اظهار کرد: وضعیت کنونی اقتصاد مملکت به‌دلیل اینکه پاها در همه جا بیش از گلیم دراز شده یعنی به منابع و مصارف کشور توجه نشده و چنین وضعیت سخت و تلخی بر مردم تحمیل شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بدون شک در کشور باید تصمیمات بزرگ و جدی در ارتباط با آب، حامل‌های انرژی، منابع و مصارف و مواردی از این دست گرفته شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: اگر تصمیمات جدی گرفته نشود وضعیت آینده مملکت نسبت به شرایط کنونی بدتر خواهد بود و بدون شک با بحران‌های جدی روبرو خواهیم شد.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر بیان کرد: فضای انتخاباتی و پوپولیستی اجازه نمی‌دهد این تصمیمات منطقی در مملکت گرفته شود بنابراین فضا سنگین‌تر و سخت‌تر خواهد شد لذا تصمیمات منطقی تنها راهی است که می‌تواند کشور را نجات دهد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اول باید دلارهای صادراتی کامل به کشور برگرده و جلوی فروش دلاری منابع ملی به مردم داخل گرفته بشه، دو کار ضروری که باعث افزایش قدرت خرید مردم میشه
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۰:۱۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
زوج و فرد دیگه جواب نمیده باید هفتگی بشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
سلام بازنشسته مخابرات منطقه تهران هستم 3 سال و 8 ماه و 11 روز گذشت هنوز معوقه افزایش فروردین ماه سال 1401 تا آبان ماه سال 1404 را پرداخت نکردند. تا چه زمانی باید شرمنده خانواده‌ام شوم. لطفا پیگیری کنید.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
باید ۵۰٪ قیمت دلاری بشن و به یارانه ها اضافه بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
بیش از 90 درصد نمایندگان مجلس رزمنده، ایثارگر و جانباز هستند ولی اما متأسفانه هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نکرده اند و فقط در خانه ملت به فکر مشکلات خودشان هستند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نمایندگان مجلس در خانه ملت فوق‌العاده ایثارگری دریافت می کنند سئوال اینجاست که پس چرا فوق العاده ایثارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند.
۲۳:۵۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس در خانه ملت فوق‌العاده ایثارگری دریافت می کنند سئوال اینجاست که پس چرا فوق العاده ایثارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
اگر واقعا شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه تهران مشکل مالی و بودجه دارند یک ماه حقوق و مزایای کارکنان خودشان را پرداخت نکنند که کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را پرداخت کنند. در عین حال، امروز دوشنبه 10 آذر 1404 است ولی هنوز فیش‌های کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست. با گذشت‌ 3 سال، 8 ماه و 10روز است که متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
چرا مزایای مناطق جنگی و فوق العاده ایثارگری ! به بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؟ و این در حالی است که دیوان عدالت اداری متذکر شد مزایای مناطق جنگی باید به بازنشستگان پرداخت شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس در خانه ملت فوق‌العاده ایثارگری دریافت می کنند سئوال اینجاست که پس چرا فوق العاده ایثارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
چرا مزایای مناطق جنگی و فوق العاده ایثارگری ! به بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؟ و این در حالی است که دیوان عدالت اداری متذکر شد مزایای مناطق جنگی باید به بازنشستگان پرداخت شود و این در حالی است که بازنشستگان لشکری و نیروهای مسلح مزایای مناطق جنگی و فوق العاده ایثارگری دریافت می کنند.

قانون مربوط به پرداخت حق بازنشستگان از مناطق جنگی اجرا شود
استفساریه ماده ۱۱۲ درباره حق بازنشستگان از مناطق جنگی اجرا نمی شود و دولت به بهانه بار مالی آن را اجرا نمی کند. حق این قشر در حال تضییع شدن است.
این استفساریه در مجلس تصویب شد منتها اجرا نمی شود با وجودی که که بار مالی چندانی هم ندارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس در خانه ملت فوق‌العاده ایثارگری دریافت می کنند سئوال اینجاست که پس چرا فوق العاده ایثارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
کارمندان رسمی و یا کارگران رسمی هر ماه 176 ساخت کار می کنند و یا 240 ساعت کار می کنند هیچ تفاوت برای حقوق و مزایا ندارد حقوق و مزایا آنها یکسان بوده است چون به خاطر که در کشور قانون و عدالت وجود ندارد و در اداره کار و دیوان عدالت اداری هم شکایت و اعتراض می کنیم به بهانه های مختلف شکایت و اعتراض را رد می کنند.
و متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس و... هم هیچ کاری و اقدامی نمی کنند و فقط سکوت اختیار کرده اند.
کارکنان که وابسته به دولت هستند که هر ماه 176 ساعت کار می کنند و حقوق و مزایا هم به طور کامل دریافت می کنند.
ولی اما متأسفانه کارکنان که وابسته به بخش خصوصی و یا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند که هر ماه 240 ساعت کار می کنند و حقوق و مزایا 176 ساعت دریافت می کنند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۳:۲۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
حجت‌الاسلام جناب آقای نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
سوال بنده این است که از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون شکایت و اعتراض بنده در مورد کم کردن حقوق و سایر مزایا در حکم بازنشستگی سالها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به صورت غیر قانونی توسط شعبه مربوطه و یا سازمان تامین اجتماعی و هر ماه مبلغ ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ریال را از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تا آذر ماه سال ۱۴۰۳ از فیش حقوق بنده به صورت غیر قانونی کم کرده است در رسانه ها مختلف چاپ شده است ولی اما پس چرا هیچ کسی هم تاکنون بررسی و رسیدگی نمی کند و کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست. درخواست رسیدگی دارم. کدملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۴:۲۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
این در حالی است که بنده در اسفند ماه سال 1395 بازنشسته شده ام و تاکنون هم هیچ گونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی نداشتم و ندارم.

حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال 1399 مبلغ 73،243،550 ریال و حکم جدید مبلغ 63،163،136 ریال می باشد.
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال 1400 مبلغ 118،816،288 ریال و حکم جدید مبلغ 114،556،027 ریال می باشد
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال1401 مبلغ167،064،167 ریال و حکم جدید مبلغ 161،185،006 ریال می باشد.
حکم اصلی افزایش مستمری بازنشستگی سال1402 مبلغ 212،773،761 ریال و حکم جدید مبلغ 210،407،977 ریال می باشد
سازمان تامین اجتماعی در اسفند ماه سال 1402 به صورت غیر قانونی حقوق مستمری بازنشستگی بنده را در حکم سالانه سال ها 1399، 1400، 1401 و 1402 کم کرده است چرا؟
سازمان تامین اجتماعی که متأسفانه هر سال به بهانه های مختلف حقوق و مزایا بنده را کم می کند چرا؟
در حالی است که هیچ قانون جدیدی برای قطع مستمری این افراد تصویب نشده و چنین اقدامی خودسرانه انجام گرفته است. از مسئولان تأمین اجتماعی تقاضا می‌شود هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنند.
مبلغ مستمري 14,310,821 از اسفند ماه سال 1402 الی آذر ماه سال 1403 هر ماه به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟

شماره مستمری: 1001321591
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
سلطان برنج اعدام کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
سواد عملی و علمی دارید
۰
۷
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
شود شود باید انجام شود..بله خودمونم میدونیم که باید انجام شود. و شمایی که اون بالا نشستی باید انجام بدی و داری بابتش پول بیت المال رو میگیری..عرضه نداری انجام بدی بفرما بیا پایین
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
گرانتر از این که هست بکنین تا مشکلاتتون حل بشه
۰
۱۰
پاسخ دادن
