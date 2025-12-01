باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک افسر ارشد سابق انگلیسی در یک تحقیق عمومی گفت که واحدهای نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان با اعدامهای شتابزده مظنونان به شورش، مرتکب جنایات جنگی شدهاند و افزود که سلسله مراتب فرماندهی از این سوءاستفادهها آگاه بوده، اما اقدامی نکرده است.
وزارت دفاع انگلیس پس از آنکه یک مستند فاش کرد که سربازان سرویس ویژه هوایی این کشور (SAS) بیش از ۱۰ سال پیش در جریان جنگ افغانستان، ۵۴ نفر را در شرایطی که به عنوان شرایط مرموز توصیف شده است، کشتهاند، دستور این تحقیق را صادر کرد.
این تحقیق بر مجموعهای از حملات شبانه انجام شده توسط نیروهای انگلیسی بین اواسط ۲۰۱۰ تا اواسط ۲۰۱۳ در افغانستان، زمانی که آنها بخشی از ائتلاف سرکردگی آمریکا علیه طالبان و سایر گروههای مسلح بودند، تمرکز دارد.
پلیس نظامی انگلیس چندین تحقیق در مورد ادعاهای سوءاستفاده توسط نیروهای انگلیسی در افغانستان، از جمله مواردی که به سرویس ویژه هوایی نسبت داده میشود، انجام داده است، اما وزارت دفاع گفته است که شواهد کافی برای طرح اتهامات وجود ندارد!
هدف از تحقیقات فعلی، تایید وجود اطلاعات معتبر در مورد قتلهای فراقضایی، ارزیابی جامعیت تحقیقات قبلی انجام شده توسط پلیس نظامی و تعیین این است که آیا تلاشی برای پنهان کردن حقایق مربوط به قتلهای غیرقانونی صورت گرفته است یا خیر.
قاضی چارلز هادون-کیو، رئیس این تحقیقات، بر لزوم ارجاع هر کسی که در این قتلها دست داشته باشد به مقامات ذیصلاح تأکید کرد، در حالی که هر کسی را که مرتکب هیچ خطایی نشده باشد، تبرئه کرد.
در این تحقیقات، شهادت سربازان انگلیسی که در افغانستان خدمت کردهاند، شنیده شد که نگرانیهای خود را در مورد شیوههای یک واحد فرعی به نام UKSF۱ ابراز کردند. یکی از سربازان تایید کرد که اعضای این واحد، صرف نظر از میزان تهدید، در طول عملیات، هر مرد افغان در سن جنگ را میکشتند.
در شواهد جدیدی که قبل از انتشار عمومی در روز دوشنبه، به صورت محرمانه ارائه شد، افسری با نام رمز N.۱۴۶۶ که در آن زمان معاون رئیس ستاد عملیات در ستاد نیروهای ویژه بود، توضیح داد که از سال ۲۰۱۱ به تعداد بازداشتشدگان کشته شده در طول عملیات توسط این واحد مشکوک شده است.
این افسر اظهار داشت که بررسی گزارشهای رسمی نشان داده است که تعداد تلفات «دشمن» از تعداد سلاحهای مصادره شده بیشتر بوده است و روایتهای مربوط به تلاش مکرر بازداشتشدگان برای به دست آوردن سلاح یا استفاده از نارنجکهای دستی پس از دستگیری، غیرمنطقی به نظر میرسید.
وی توضیح داد که این نگرانیها را با مدیر نیروهای ویژه، که با نام رمز «۱۸۰۲» شناخته میشود، مطرح کرده است، اما این مدیر صرفا دستور بررسی تاکتیکهای عملیاتی را بدون آغاز هیچ گونه دادرسی کیفری داده است.
این افسر از اینکه این موضوع را مستقیما به پلیس نظامی در آن زمان گزارش نکرده است، ابراز تاسف کرد، اگرچه نگرانیهای خود را دوباره در سال ۲۰۱۵ گزارش داد.
او در شهادت خود اظهار داشت که به شدت نگران آنچه که به شدت به آن مشکوک بوده یهنی کشتار غیرقانونی غیرنظامیان، از جمله کودکان، بوده است.
او اشاره کرد که به این باور رسیده است که قتلهای فراقضایی محدود به چند عضو این واحد نیست، بلکه شاید گستردهتر و برای تعداد قابل توجهی از نیروهای ویژه انگلیس شناخته شده باشد.
حضور مستقیم نظامی لنگلیی در افغانستان تقریبا ۲۰ سال (۲۰۰۱-۲۰۲۱) ادامه داشت، که با عملیات جنگی گسترده به بهانه مبارزه با تروریسم آغاز شد و با خروج کامل پس از خروج آمریکا پایان یافت.
منبع: المیادین