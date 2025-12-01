باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد به رغم اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استانداری، تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در شهر تهران ممنوع نمی‌باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اینکه این دست از وسایل نقلیه در آلودگی هوا تاثیرگذار نیستند و اصولاً تولید این دسته از وسایل نقلیه با هدف کاهش آلودگی هوا متاثر از وسایل نقلیه رخ داده است لذا تردد وسایل نقلیه هیبریدی و برقی در سطح شهر در هنگام اجرای طرح زوج و فرد ممنوعیتی ندارد.

منبع: پلیس