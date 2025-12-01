رییس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در روزهایی که به دلیل آلودگی هوا طرح زوج و فرد از درب منازل اجرایی می‌شود، تردد خودروهای هیبریدی و برقی در پایتخت بلامانع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد به رغم اجرای طرح زوج و فرد از  درب منازل با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استانداری، تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در شهر تهران ممنوع نمی‌باشد. 

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اینکه این دست از وسایل نقلیه در آلودگی هوا تاثیرگذار نیستند و اصولاً تولید این دسته از وسایل نقلیه با هدف کاهش آلودگی هوا متاثر از وسایل نقلیه رخ داده است لذا تردد وسایل نقلیه هیبریدی و برقی در سطح شهر در هنگام اجرای طرح زوج و فرد  ممنوعیتی ندارد.

منبع: پلیس

برچسب ها: خودروهای هیبریدی ، پلیس
خبرهای مرتبط
پایان ماجرای ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله؛ عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی متهم افغان را زمین‌گیر کرد
بهره‌برداری از پروژه عمرانی میدان سپاه و بخش‌هایی از پروژه میدان سبلان تا پایان سال
دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی کوهدشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان ماجرای ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله؛ عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی متهم افغان را زمین‌گیر کرد
وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت؛ محدودیت تردد دارندگان پلاک فرد
وضعیت هوای تهران همچنان قرمز؛ ذرات معلق دست از سر پایتخت بر نمی‌دارند
قاتل وکیل جوان دستگیر شد
اعلام اسامی اماکن پر خطر در بازار تهران
شاکی مخفیانه از همسرم فیلم می‌گرفت
باند فریب و سرقت متلاشی شد؛ طلاها را ذوب کردند، پلیس ردشان را زد
بهره‌برداری از پروژه عمرانی میدان سپاه و بخش‌هایی از پروژه میدان سبلان تا پایان سال
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری در سایت‌های فروشگاهی
وام ۲۰۰ میلیونی و حمایت بیمه‌ای برای اشتغال معلولان؛ برنامه‌های جدید بهزیستی تهران
آخرین اخبار
شاکی مخفیانه از همسرم فیلم می‌گرفت
طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی ضرورت دارد
قاتل وکیل جوان دستگیر شد
علت ممنوعیت تردد خودرو‌های برقی در روز‌های آلوده چیست؟
باند فریب و سرقت متلاشی شد؛ طلاها را ذوب کردند، پلیس ردشان را زد
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری در سایت‌های فروشگاهی
وام ۲۰۰ میلیونی و حمایت بیمه‌ای برای اشتغال معلولان؛ برنامه‌های جدید بهزیستی تهران
بهره‌برداری از پروژه عمرانی میدان سپاه و بخش‌هایی از پروژه میدان سبلان تا پایان سال
پایان ماجرای ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله؛ عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی متهم افغان را زمین‌گیر کرد
اعلام اسامی اماکن پر خطر در بازار تهران
وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت؛ محدودیت تردد دارندگان پلاک فرد
وضعیت هوای تهران همچنان قرمز؛ ذرات معلق دست از سر پایتخت بر نمی‌دارند
جزئیات سانحه تصادف همسر معاون رئیس جمهور
دادستان کل کشور: برخورد با فساد باید قاطع باشد
باید میدان را برای بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذاران توانمند باز کرد
۱۰هزار تاکسی برقی در راه پایتخت
میراث ایثار جمعیت هلال احمر با ۳۱۰۰ شهید امدادگر + فیلم
موافقت استاندار با دورکاری ادارات شهرستان‌های استان تهران در روز‌های پنج‌شنبه‌
تصادفی عجیب در تهران؛ وحشت از سگ جان عابر را گرفت
طرح «مردم» بنیاد علوی؛ الگوی نوین مشارکت مردمی و خیرین برای رفع محرومیت
تمرکز؛ مهارتی که دائمی نیست و نیاز به تمرین دارد + فیلم
سود «بنزین» در جیب «کالابرگ»/ درآمد افزایش قیمت سوخت وارد سفره مردم می‌شود
مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی حل شد
هیچ کودک بهزیستی دیگر در ۱۸ سالگی رها نمی‌شود
هفت ماه بدهی تأمین اجتماعی به بیمه تکمیلی
آغاز ثبت ایده‌های شهروندان برای چهارمین دوره «من شهردارم» از دهم آذرماه
بهره‌برداری از ۵ بازار میوه و تره‌بار محله‌ای تا انتهای آذرماه
رفع معضل دیرینه ترافیکی در اصلی ترین شاهراه ارتباطی به بقعه امامزاده زید(ع)
تشکری هاشمی: مردم در روز‌های آلوده به سایت کنترل کیفیت هوا مراجعه می‌کنند نه روز‌های عادی
آغاز مرحله نخست جذب پاکبانان ایرانی/ شرط فعالیت اتباع به عنوان پاکبان