باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی از ادامه روند کاهشی تولد در استان خبر داد و گفت: امسال تعداد تولدها نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است.

سعید احمدی افزود: در هشت ماهه امسال ۲۸ هزار و ۸۳۵ مورد تولد در استان به ثبت رسیده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ هزار و ۶۵۵ نفر بود.

وی با بیان اینکه تعداد تولدها نسبت به سال گذشته ۲ هزار و ۸۲۰ مورد کاهش یافته است، ادامه داد: باید همگان برای تغییر این روند تلاش کنند.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی یادآوری کرد: به طور متوسط هر ۱۲ دقیقه یک نوزاد در آذربایجان‌غربی متولد می‌شود.

وی همچنین از افزایش ۱۲.۵ درصدی فوتی‌ها نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: متأسفانه امسال ۱۲ هزار و ۵۵۸ نفر در استان فوت کرده‌اند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۱ هزار و ۱۶۷ نفر بوده است.

