مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که هفته جاری درباره حل مناقشه اوکراین، محوری و مهم است.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از مذاکرات بین مقامات کییف و واشنگتن در آمریکا و سفر فرستاده ویژه این کشور به مسکو، گفت که هفته آینده میتواند برای تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین محوری باشد.
کالاس در نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا گفت: «این میتواند یک هفته محوری برای دیپلماسی باشد. ما دیروز شنیدیم که مذاکرات در آمریکا دشوار، اما سازنده بود. ما هنوز هیچ ایدهای از نتایج نداریم، اما من امروز با وزیر دفاع اوکراین و همچنین با وزیر امور خارجه اوکراین صحبت خواهم کرد.»
این درحالی است که کمی پیش منابع مطلع اوکراینی اعلامکردند که اوکراینیها و آمریکاییها در جریان نشست روز یکشنبه نتوانستند متن نهایی پیشنویس توافقنامه برای حل مناقشه در اوکراین را نهایی کنند.
خبرگزاری «آر بی کا – اوکراین» افزود که موضوع سرزمینها توجه زیادی در جلسه اخیر داشت و منبع در این خصوص گفت: «هنوز به دنبال راهحلهای ممکن هستیم، اما این مسئله، طبیعتا، بسیار پیچیده است.»
