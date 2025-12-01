باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روز‌های پایانی برداشت زعفران + فیلم

در شهرستان زیرکوه، زعفران‌کاران در روز‌های پایانی برداشت طلای سرخ هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز روزهای پایانی فصل برداشت طلای سرخ کشاورزان در خراسان جنوبی در حال جمع آوری آخرین گل های زعفران هستند.

پیش بینی ها از تولید کیفی و رضایت بخش محصول حکایت دارد.

 

