\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u0641\u0635\u0644 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0637\u0644\u0627\u06cc \u0633\u0631\u062e \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062c\u0645\u0639 \u0622\u0648\u0631\u06cc \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u06af\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0647\u0627 \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u06a9\u06cc\u0641\u06cc \u0648 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n