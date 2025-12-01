باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پاپ لئون چهاردهم صبح امروز دوشنبه وارد مزار قدیس شربل در عنایا در جبل لبنان شد، جایی که با استقبال جوزف عون، رئیس‌جمهور و حضور گسترده مردم این کشور روبه‌رو شد.

پاپ هنگام ورود گفت: «خداوند این فرصت را به من بخشید تا به زیارتی بیایم که همیشه آرزویش را داشتم.»

او مقابل آرامگاه قدیس شربل نماز مخصوص خواند و شمعی را که از رم همراه آورده بود روشن کرد و افزود: «از این مزار برای صلح در جهان و لبنان دعا می‌کنیم.»

کلیسا و مزار قدیس شربل در عنایا نماد ژرفای روحانیت و زهد مسیحی و یکی از مهم‌ترین مکان‌های زیارت و تأمل به‌شمار می‌روند که زائران از سراسر لبنان و جهان برای طلب برکت و شفا به آنجا می‌آیند. این مکان پیوند معنوی میان سرزمین لبنان و میراث مسیحیت شرقی را مجسم می‌کند.

پاپ عصر یکشنبه از ترکیه وارد لبنان شده بود؛ این نخستین سفر خارجی اوست. در مسیر حرکتش به کاخ ریاست‌جمهوری در بعبدا، جمع زیادی از روسا، نمایندگان، وزرا و شخصیت‌های رسمی و نیز مردم در مناطق مختلف از او استقبال کردند.

منبع: المیادین